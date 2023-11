Informa Profeco a compradores el derecho a la compensación del 20%

León, Gto.- David Antonio González Gutiérrez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que si un proveedor no cumplió con las normas, el comprador tiene derecho a que se reponga o devuelva el dinero, así como contar con una compensación no menor del 20 por ciento del precio pagado.

Lo anterior, durante su ponencia llamada “El consumidor responsable” que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de León.

Local Esperan 2 mil 600 mdp de derrama del Buen Fin

“Si un proveedor te vende un producto de mala calidad o que no cumple con las normas tienes derecho a: que se reponga o te devuelvan tu dinero y en su caso, a una bonificación no menor del 20 por ciento del precio pagado; que te bonifique cuando no te lo proporcionan de forma eficiente; que te indemnicen por los daños y perjuicios que te haya ocasionado”, comentó.





Denuncia y queja

González Gutiérrez indicó que Profeco no tiene la facultad de fijar precios sino que cada proveedor es quien fija el costo pero el consumidor decide si comprar y pagar el artículo, por ejemplo, cuando una persona adquiere una televisión y a los 40 días esta no funciona se le tiene que ser válida su garantía, si no es así se presenta una queja en la que se cita al proveedor y al consumidor para analizar los procedimiento, en caso de no cumplir, este primero se hace acreedor de multas económicas.

En la Procuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza -cuida que se cumplan las disposiciones legales que son competencia de Profeco, por medio de visitas y operativos de verificación y vigilancia de establecimientos comerciales-, las visitas de verificación surgen de una denuncia.

Si el proveedor no está cumpliendo con lo establecido en la ley, se pueden hasta poner sellos de clausura a comercialización de productos, bienes y servicios.

“A partir de esta administración, Profeco se convirtió en una autoridad fiscal como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el SAT -Servicio de Administración Tributaria- o como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es decir, puede ejecutar créditos fiscales, todas la multas que se le imponen a un proveedor en una audiencia de conciliación termina siendo cobrada por nuestros ejecutores. Hay personal de Profeco que van a los comercios a cobrar las multas”, aseguró.

Explicó que la Profeco cuenta con 38 oficinas a nivel nacional y divide su competencia territorial con relación a las ciudades con mayor consumo, en el estado de Guanajuato hay dos oficinas, una en Irapuato y otra en la ciudad de León para que el consumidor realice su queja -reclamación en contra de algún proveedor por no respetar precios, cantidades, plazos, términos, entregas.

Local Profeco León vigila que Peso Pluma regrese el dinero de los boletos

¿Cómo presentar una queja?

Se puede hacer de tres formas diferentes, la primera es de manera presencial en la Oficina de Defensa del Consumidor o en línea con las empresas que se encuentran registradas en herramientas Concilianet y Conciliaexprés, segunda, escribir al correo electrónico asesoria@profeco.gob.mx y por último, si eres residente en el extranjero ingresa al sitio: concilia desde el extranjero.





Requisitos

Debes proporcionar tu nombre y domicilio, llevar o contar con identificación oficial así como toda la documentación relacionada con tu reclamación (facturas, recibos, contratos, publicidad, entre otros).

También debes conocer el nombre y domicilio del proveedor, en caso de no aparecer en el recibo, señalar el lugar donde puede ser localizado, descripción del bien o servicio que se reclama y la descripción de los hechos que dieron lugar a la queja, para concluir imprime y presenta el Formato de recepción de queja en la Oficina de Defensa del Consumidor.

Recuerda que Profeco no puede atender tu queja cuando el problema se derive de una relación o contrato de trabajo, prestación de servicios profesionales que no sean de carácter mercantil, servicios regulados por las leyes financieras que presten las Instituciones y organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas; del Sistema de Ahorro para el Retiro o de cualquier órgano de regulación, por mencionar algunos.