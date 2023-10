Aumento de la percepción de inseguridad no afecta a la llegada de inversiones en León: Economía

León, Gto.- El aumento en la percepción de inseguridad en León no ha afectado en la atracción de inversión extranjera directa, señaló el secretario para la Reactivación Económica del municipio, Guillermo Romero Pacheco.

Enfatizó que hasta el momento ningún proyecto se ha cancelado o ha habido una negativa por parte de los empresarios de establecerse o realizarse en León derivado de la inseguridad o la percepción que se genera entre la ciudadanía.

“En León no hemos tenido, y lo subrayo, ningún proyecto, ninguno que haya negado o que hayan decidido no tenerlo por cuestiones de seguridad, no desconocemos los asuntos de inseguridad o seguridad, pero yo te puedo decir que en atracciones de inversiones todos los proyectos en los que nos han dado en sí o que nos han contemplado nunca ha sido un factor para no establecerse en la ciudad”, dijo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al tercer trimestre de 2023, la percepción de inseguridad en León pasó del 73.1 por ciento al 84.3 por ciento.

Por su parte, el presidente de Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez comentó que la percepción de inseguridad es multifactorial y que este incremento no tiene relación con las aspiraciones políticas que tiene la alcaldesa de León como un factor de distracción.

“Hablar de la percepción sí es un indicador importante porque eso es lo que se está respirando, viviendo, pero también reducir o mejorar esa percepción es un tema difícil”, dijo.

Señaló que son varios factores los que influyen en cómo se siente una persona, pero está apegada a la realidad, al ambiente que se vive no sólo de manera local, sino nacional y lo que está pasando incluso en todo el mundo.

Además, explicó que no se necesitan datos duros para sentirse inseguros porque es de acuerdo con la percepción que tenga cada persona.

LLEGAN A LEÓN 762 MDD

Con una inversión de 762 millones de dólares y la generación de 13 mil 635 nuevos empleos, se han concretado 26 proyectos para el municipio de León en el avance de la presente administración estatal.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Ramón Alfaro Gómez, destacó la importancia de seguir atrayendo capital nacional y extranjero, así como facilitar las ampliaciones y expansiones de las empresas ya instaladas.

Agregó que con la consolidación de estos proyectos se diversifican y complementan las actividades económicas de los sectores automotriz-autopartes, cuero-calzado-proveeduría, metalmecánica, industria en general, nuevas tecnologías y servicios.

Entre las empresas que se han instalado y/o ampliado sus operaciones en León, destacan: Donaldson, Amazon, FedEx, Michelín, Norman, Cicautxo, Novatec, entre otras.

Explicó que las ventajas competitivas de dicho municipio permitieron la llegada de estas inversiones provenientes de los países: Estados Unidos, México, Francia, Taiwán, España, Italia, Canadá, Austria y Japón.

Aseguró que el gobierno del estado, a través de la SDES refrenda el compromiso de generar las estrategias que permitan la instalación de nuevo capital en los 46 municipios del estado, para abrir oportunidades laborales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los guanajuatenses.