Así será el lanzamiento de una sonda a la estratosfera en Explora

León, Gto.- “El reciclaje fue el sustento de mi familia por muchos años y me formo como persona”; Faber Burgos Sarmiento está asesorando a el colectivo Locos X la Astrociencia en el primer lanzamiento de una sonda a la estratosfera con una computadora militar a más de 37 kilómetros de altura con la cual se buscará romper un Récord Guinness; el Centro de Ciencias Explora será sede del evento.

Faber es youtuber colombiano y aficionado a la astronomía, la ciencia y curiosidades del mundo, en exclusiva para El Sol de León, reveló que estudió lenguas modernas pero desde muy pequeño se apasionó por dicha disciplina, leía enciclopedias unas recicladas y otras compradas por su papá además de ser autodidacta.

“Vengo amando la ciencia desde muy joven, he descubierto fósiles, estoy enamorado del espacio cuando observó con el telescopio, he tenido la posibilidad de mandar una carta a la estación espacial Internacional y de mandar una sonda a la estratosfera, he sido una persona amante de la ciencia y diría que es más los momentos que me han acercado a la ciencia, soy una persona convencida que la ciencia es algo que se necesita, que no solo hace muchas cosas sino que puede inspirar a muchas más personas a lograr cosas”, mencionó.

Respecto a la sonda que se enviará a la estratosfera mencionó que está apoyando a Lokos X la Astrociencia y dio a conocer que ocupará permisos, materiales de requerimiento técnico y calcula que tenga una inversión aproximada de 10 mil dólares.

En cambio, Lokos X la Astrociencia informó que la idea es lanzar una especie de mini satélite en un globo meteorológico, no solo captar ciertos datos si no intentar realizar una historia.

“Queremos obtener imágenes de la estratosfera, la sonda estará conformada con un sensor de Temperatura(°C) /Humedad(%)/ presión atmosférica(hPa), sensor de CO2 Sensor de radiación UV, GPS y altímetro gps para recuperar.

En el caso de Faber utilizó un sonda casera con un peso de 1 kilogramo, integrada con un GPS, una nevera de icopor en la cual instaló una cámara en su interior, ató a un globo meteorológico de gran tamaño con cinta especial para que no cayeran los dispositivos.

A la nevera se le hizo un orificio por el cual la cámara grabó el recorrido en tiempo real, posteriormente se infló el globo meteorológico de 600 gramos con 1 mil 811 litros de helio, proceso que lleva tiempo por lo delicado del dirigible.

Ya teniendo el paracaídas nylon, la carga y el globo se procede al lanzamiento, una vez que el aerostato gana altura va grabando el paisaje y las nubes hasta retratar el satélite y la luna, algo poco visto en este tipo de actividades.

Para finalizar, Faber indicó dio un mensaje a todos los jóvenes que están interesado en la ciencia:

“El conocimiento es el camino y transformador de la sociedad que nos permite ser mejores, no existe el camino fácil, el estudio le aporta a ser mejores seres humanos a nivel mental y es lo que necesita la pandemia para transformar, se necesita profesionales en todas las partes”.

El evento

El Primer Congreso Internacional de Divulgación y Ciencias “Locos x la Astrociencia” se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre, el primer día se llevarán a cabo charlas académicas, el maestro César Rojas Cortés dará la primera conferencia en compañía de uno de los astronautas mexicanos que es Eduardo Salazar.

El día sábado van a tener más diversidad y un público más específico y para cerrar con broche de oro, el domingo se lanzará la sonda a la estratosfera y Faber Burgos dará una charla sobre su vida y la ciencia