Así se ve un camión muuuuy “panza verde”

León, Gto.- Por las avenidas de la ciudad circula un camión que transporta zapatos, este cuenta con todos los elementos que caracteriza a los leoneses y fue pintado por Edgar Eduardo Martínez Hernández, mejor conocido como “Nikis”.

El artista gráfico platicó que el vehículo fue pintado hace dos años y su dueño Juan Gómez lo usa para transportar su mercancía que va de un tianguis a otro, lo curioso fue que tardó alrededor de dos meses para plasmar su arte debido a que se fracturó una mano.

Foto: Cortesía | Nikis

“Hace dos años pinté el camión, me fracturé la mano y estaba con la mano enyesada entonces solo con una pintaba, el camión tiene los elementos del Estadio León, un león haciendo referencia al equipo de fútbol, la antigua estación del tren, en la parte de atrás tiene a José Alfredo Jiménez y el Cerro del cubilete, del lado lateral un close up de la fuente de los leones, el templo Expiatorio y Arco de la Calzada, monumento al zapatero y el Malecón, de frente tiene el apellido del dueño”, comentó.

“Nikis” formó parte del ahora Instituto Municipal de la Juventud, fue el precursor de los artistas urbanos y entre sus obras más destacadas fueron los murales que se encontraban debajo del Malecón del Río como el emblemático mural que ahora ya no existe, pero plasmaba el cine mexicano, ¿Lo recuerdas?

Foto: Cortesía | Nikis

En este mural se observa los rostros María Félix y Pedro Infante con la película “Tizoc”, a Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como “El Santo” entre otros personajes, además pintó otro que se encuentra ubicado el Mercado Metropolitano de León.

Anteriormente veían a los artistas gráficos como que solo rayaban y pintaban letras, pero con los murales en la ciudad, nosotros los artistas fuimos aceptados y reconocidos”.





No todo es felicidad

Con el paso del tiempo, Edgar empezó a ganar fama, lo cual lo orilló a consumir bebidas alcohólicas y posteriormente se envolvió al mundo de las adicciones, estilo de vida que ya superó con la ayuda de Dios, sin embargo, su lucha es ahora vencerse a sí mismo.

Foto: Cortesía | Nikis

“Empecé a ser muy reconocido y mi ego subió. Ya no cuento con muchas de mis obras, me tuve que deshacer de ellas, es el precio que tuve que dar para mi libertad. Mi talento me hizo caer en un ego y en adicciones y ahora entendí que primero está mi familia, mi felicidad y ahora ya dejé ir mi vida anterior”, explicó.

"Con la ayuda de Dios pude dejar ese estilo de vida, porque sin él no hubiera podido recuperar a mi familia. Y todo lo que dejé ir fue necesario para conocer a Jesucristo pues él hoy me ha dado una nueva vida". Añadió

Ahora “Nikis” está recuperando su vida y continúa haciendo murales, algunos de ellos están en anexos, lugar que le ha permitido respirar y alejarse de las adicciones.