Aseguran empresarios del calzado no tener miedo a la competencia

León, Gto.- Durante la edición número 89 del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) la mañana de este martes en León, los empresarios aseguraron no tener miedo a las importaciones de otros países aunque pidieron igualdad de condiciones.

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Mauricio Blas Battaglia Velázquez, dijo que el decreto arancelario que entró en vigor hace una semana en México en materia de importación de mercancía, es el primer paso en la agenda de defensa del sector.

“En CICEG y CANAICAL, seguiremos avanzando en la agenda de defensa, seguiremos trabajando con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para generar mecanismos y procesos de revisión, para que se sancione los casos de flagrante subvaluación, que dañan al erario público con la evasión de impuestos, provocan la pérdida de empleos en México y el cierre de empresas”, comentó.

Por su parte, el presidente de la CONCAMIN nacional, José Abugaber, aseguró que no se trata de un proteccionismo, pero que lo que se busca es una cancha pareja para los empresarios.

“Quiero aclarar que no se trata de un acto de proteccionismo como lo han dicho algunos medios o he oído algunos comentarios, sino de construir una cancha pareja para competir, los mexicanos no le tenemos miedo a la competencia, la muestra es aquí en SAPICA y en todos los escenarios nacionales, pero esta debe de darse en condiciones de equidad”, dijo.

Añadió que más allá de las fracciones arancelarias del calzado que se incluyeron en el decreto lo más importante para el sector es que se eliminó de manera definitiva el calendario de desgravación arancelaria que existía en México desde el 2008 y era una amenaza continuar para el sector vestir, textil y calzado.

Los empresarios aseguraron que este 2023 la tendencia de crecimiento en las importaciones y se proyecta un cierre de año con más de 130 millones de pares, mientras que el porcentaje de producto importado en condiciones de presunta subvaluación es del 40%.

“El daño a la industria causado por el dumping y la subvaluación es un tema que debe ser atendido y reconocido por las autoridades federales. También comenzaremos el armado de un caso antidumping, con el apoyo de la Secretaría de Economía, en contra de las importaciones desde China, las cuales ingresan al país con precios que no cubren ni el costo de la materia prima. Requerimos mecanismos que aminoren el daño al erario público, a la industria y a los consumidores”, agregó Battaglia.