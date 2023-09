Asegura Bravo Arrona que índice delictivo en zona de las Joyas bajó hasta un 25%

León, Gto,- El secretario de Seguridad Pública, Prevención y Protección de León, Mario Bravo Arrona, dijo que en una zona de las Joyas el índice delictivo bajó hasta un 25% principalmente en robos a personas.

Comentó que la principal estrategia que les ayudó a llegar a esta cifra es la denuncia ciudadana que les informaban quiénes son los delincuentes, dónde se escondían y el modus operandi, así como los vehículos que usaban para robar.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Los reportes que nos llegan al 911 bajaron los número de llamadas falsas en esta zona, incluso si no me equivoco bajamos el 25% del índice delictivo en esta zona de las Joyas, en general, aquí teníamos muchos reporte de robo a transeúntes y eso se bajó muy rápidamente porque el reporte de la misma ciudadanía no ayudaba a saber dónde estaban”, dijo.

Si bien reconoció que el índice no es de manera general en todo el polígono, detalló que en gran parte de él se llegó a este porcentaje.

Local Más de 5 mil viviendas abandonadas en Brisas del Campestre

ABANDONO DE AUTOS EN BRISAS DEL CAMPESTRE

En Brisas del Campestre que también pertenece a la delegación, Bravo Arrona comentó que tienen un operativo permanente para la detección de autos abandonados.

Añadió que muchas de las veces cuando la Policía Vial llega al lugar por los autos, aparecen los dueños, aunque tienen la posibilidad de recuperarlos en la pensión.

“Brisas del Campestre es un tema no aislado, pero sí es un tema que estamos trabajando todos en coordinación, hay un operativo constante de policía allá de vehículos abandonados que ya cuando llegan Policía Vial en automático aparece el dueño que vive a dos o tres cuadras del lugar, pero al final está abandonado”, agregó.

Incluso comentó que también apoyan cuando personas se meten a casas a vivir pese a que ya no está dentro de la competencia de la secretaría, sólo pidiendo el desalojo de los espacios privados.