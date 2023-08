Arzobispo Alfonso Cortés ordenó a 15 Diáconos

León, Gto.- Este lunes, en la memoria de la Madre de la Pascua de María Santísima, que es su asunción a los cielos, el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras presidió en la Basílica Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz, la ordenación de 15 diáconos.

Los seminaristas Cristian Roberto Cerda Reynoso, José Luis Claudio Mejía, José Francisco Delgado Hernández, Diego Francisco Estrada Pérez, José Carlos Guerrero Téllez, Jesús López Castillo, José María Mendoza Banda, Zacarías Muñoz Aldape, Héctor Alexis Rocha Estrada, Gabriel Rodríguez Tristán, José Saúl Salazar Servín, Luis Guillermo Salazar Servín, Tirso Soto Rocha, Luis Ernesto Zamora Córdova y Edgar Miguel Zúñiga López, recibieron la ordenación diaconal.

Recuerdo, gratuidad y agradecimiento

En su mensaje de paz, monseñor Alfonso Cortés recordó el don del sacerdocio ministerial de Cristo requiere tres actitudes fundamentales, el recuerdo que para el pueblo de Israel el recuerdo era muy importante y en cualquier acontecimiento de su vida se preguntaban “Qué significa esto para mí”, en todo caso serían aficionado del sacerdocio y el recuerdo toca a dos cualidades del ser humano: conciencia y conocimiento la primera es lo más sagrado que se tiene y la segunda dar razón de su fe.

Segundo, el ministerio requiere sentido de gratuidad del don de Dios y ser agradecidos es una virtud humana y cristiana; y finalmente, recibir el sacerdocio ministerial de Jesucristo y ser consciente del amor en cada uno de los diáconos para vivir dignamente en público y privado.

“Este don de Dios nuestro señor debe ser integrado en esta iglesia que debe ser ministerial, servidor, les doy la más cordial bienvenida a ustedes queridos hermanos acólitos que van a recibir hoy el primer grado del sacerdocio ministerial de Jesucristo”, manifestó Alfonso Cortés Contreras, arzobispo de León.

“Sean bienvenidos a este inicio de este camino que es para toda la vida, que es el cuerpo y el alma que es en espíritu y en verdad la consagración. les doy también una cordial bienvenida a mis hermanos presbíteros, gracias por estar aquí, esto significa que somos un colegio y que somos una familia, bienvenidos familiares que su familia se ha sembrado la semilla de la vocación, gracias por cuidarla y gracias por seguirla cuidando con la oración primordialmente”, añadió.

Posteriormente en el rito esencial, el arzobispo realizó la imposición de las manos el cual impondrá las manos sobre los elegidos y dirá las plegaria de ordenación, en esta oración plegadora se pide a Dios la efusión del espíritu santo y sus dones sobre los elegidos.

Al finalizar el acto, los diáconos fueron revestidos en compañía de sus padrinos con la estola al estilo diaconal y la dalmática.

Leoneses reciben con porras y aplausos a diáconos

Una vez finalizada la santa misa, los 15 diáconos fueron esperados por una multitud de leoneses en el atrio de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz, cuando iban saliendo uno por uno los devotos les aplaudían y les pedían una bendición.

Los diáconos recibieron abrazos de sus seres queridos y les pedían bendiciones, se arrodillaban y les besaban las manos en agradecimiento por las oraciones, algunos de ellos lloraron por el cálido recibimiento.

Las frases:

“Hoy acabo de recibir este gran don y ministerio de parte del Señor Jesús para practicar el ministerio de diaconado en una parroquia de Purísima del Rincón. Para mí significa la realización de toda una vida de fe de entrega, sacrificio pero de mucha caridad tratando de responder siempre a la voluntad de Dios, a ese llamado que inmerecidamente me hizo un día cuando era monaguillo y por fin con su ayuda y con su gracia he visto cumplida su voluntad en mi persona para servir su iglesia a través del diaconado, e preparé alrededor de 12 años”, expresó Tirso Soto Rocha, originario de la comunidad de Duarte.

“Creo que ha sido un regalo que Dios me ha concedido de manera personal pero que es para toda la iglesia, así como el diácono es recibidor de todo yo también quiero ser recibidor de todo el pueblo. El señor arzobispo me ha mandado a la parroquia de Manuel Doblado”, mencionó Miguel Zúñiga López, habitante de Loza de los Padres.

María del Socorro López y David Zúñiga padres del padre diácono, Miguel Zúñiga, felicitaron a su hijo y le brindaron las siguientes palabras.

“Tengo mucha emoción, alegría de tener una bendición de Dios, me lo prestó un ratito y se lo regresó para su servicio”, dijeron.

“Me preparé hace alrededor de 11 años, siento mucha alegría, esperanza y gozo, voy a estar en la parroquia de San Francisco de Asís en León”, indicó, Carlos Guerrero.

“Duré 11 años desde la preparatoria hasta cuarto de teología. Voy a estar en Silao, en la Parroquia de Cristo Jesús señor del perdón. Es un momento lleno de gracia que ni siquiera se puede describir y en nombre de Dios vamos”, declaró, Héctor Alexis Rocha proveniente de San Felipe de Jesús de la comunidad Santa Catarina y pertenece a la parroquia de San Bartolo.

“Voy a ir a la parroquia de Nuestra de los Dolores en el Zangarro, rumbo a Silao, es la última parroquia de la Arquidiócesis y está en los límites de la Arquidiócesis de Irapuato. me estuve preparando toda la vida desde que Dios me llamó casi 15 años y ya cuando le respondí empezó la preparación con mucho discernimiento y cada paso que iba dando iba sintió la presencia de Dios que me llamaba a respondelo, siento mucha alegría, felicidad, me siento bendecido y con una gran responsabilidad porque voy a representar a la iglesia que me otorga este ministerio”, aseguró, Zacarías Muñoz Aldape, de Purísima del Rincón pero pertenece a la parroquia en San Francisco del Rincón.

“Estoy muy contento por ese don que hemos recibido yo y mis compañeros, es de verdad un gran regalo por parte de Dios, de su misericordia con nosotros, le pido a Dios por todo el pueblo, toda la iglesia y la situaciones conflictivas que estamos viviendo en la sociedad, que el señor las remedies, que el señor las cubra con su manto y podamos salir adelante como sociedad. Voy a estar en la parroquia de San Judas Tadeo en la Joyita, municipio de Silao”, declaró Luis Guillermo Salazar Servín, originario de San Felipe Torres Mochas.