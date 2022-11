Apuesta Salud Municipal por el diagnóstico temprano de la diabetes

León, Gto.- La noche de este lunes 14 de noviembre se llevó a cabo la macro feria de la salud en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes en la plaza principal del Centro Histórico de León, encabezado por la presidenta Alejandra Gutiérrez, autoridades de salud y universitarias.

Por su parte, el director de Salud municipal, Ernesto García Caratechea, aseguró que la apuesta del municipio es abonar a la detección temprana de la enfermedad, y para ello, dijo que han realizado 62 mil tamizajes de diabetes y enfermedades relacionadas como la hipertensión y el sobrepeso para su control y detección temprana.

Consideró que unos de los problemas de la enfermedad son las personas que no tienen el diagnóstico y no pueden recibir un tratamiento para el control de la diabetes.

“En Guanajuato viven alrededor de 89 mil personas con diabetes, el problema son los que no conocemos que tienen diabetes y al no conocer que tienen diabetes, sobre todo tipo 2, que es la más frecuente entre un 90 y 95% no tenemos la posibilidad de acercar la referencia oportunidad para limitar los daños de la enfermedad”, dijo.

El doctor dio un panorama de la enfermedad durante el 2020 cuando la pandemia apareció en el mundo y provocó la muerte de millones de personas.

“En el 2020 fallecieron en el mundo, 400 millones de personas por diabetes o sus complicaciones, ese mismo año para la región de las américas 62 millones, en el 2020 en México hubo poco más de un millón 80 mil fallecidos y de esos 157 mil fueron por diabetes o sus complicaciones”, agregó.

Esto ya que la prevalencia de la diabetes ha aumentado con rapidez, especialmente durante las últimas dos décadas, impulsada en gran medida por el aumento del sobrepeso y la obesidad.

En el Estado de Guanajuato, la diabetes mellitus fue la segunda causa de muerte en el año 2019, al igual que a nivel nacional, después de las cardiopatías isquémicas.