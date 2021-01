Aprovechan ciudadanos descuento del 12 % en predial

León, Gto.- Desde que el sábado se abrieron las ventanillas para el Pago del Predial, no ha dejado de haber filas para cumplir con esta obligación. Algunos ciudadanos comentaron que pagar a tiempo les ahorra algunos pocos pesos, mientras que otros piden más descuentos. Durante enero, el municipio aplica un descuento de 12 %; en febrero será de 10%.

Saúll Hernández de la colonia Santa Clara dijo que no pagaría una cantidad fuerte. “En realidad no mucho, acabo de sacar la escritura, si acaso 500 pesos” y comentó que le aumentó “unos 100 pesos aproximadamente. Es bueno a lo mejor no se ahorra uno mucho, pero ya es algo”.

Carlos Arroniz comentó “realmente es bueno tener la oportunidad de acceso a un descuento, en este caso al pagar mi predial se hizo por un 12% y creo que fue rápido. ¿En cuánto aumentó respecto del año pasado? no sabría decir pero ahora pagué 2 mil 500 pesos”.

Inocencio Pérez Gálvez dijo “a mí me hacen descuento porque soy pensionado, me aumentó muy poquito, como unos diez pesos, doscientos sesenta y cuatro pesos es lo que pagué. Todo fue rápido y hay que pagarlo para que pongan más servicios y estar al corriente y que todo se aproveche para el mismo estado”.

María Santos Hernández de la colonia El Mirador comentó que a ella le aumentó el pago del impuesto predial y compartió “ahorita con la contingencia que estamos viviendo no tienen empleo y deberían esperar más, por lo menos hasta marzo, yo digo que mucha gente, apenas y nos alcanza para comer y primero estamos pagando el predial. Yo estoy pagando 468 pesos porque hice una pieza grande y ahí me aumentaron”, se lamentó la señora.