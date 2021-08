Apoyarán a jóvenes que decidieron emprender durante la pandemia

León, Gto.- Cerca de 54 jóvenes empresarios en León, apoyarán a personas de entre 17 a 35 años que hayan emprendido durante la pandemia, ya sea con negocios establecidos de forma física o digital, para que se formalicen y comiencen a generar bienestar a la ciudad, así lo confirmó Gennifer Scarlett Hernández Guardián, presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), de la zona metropolitana de León.

“Parte de nuestra estrategia ahora que vamos a comenzar a implementar en este mes es apoyar a los jóvenes que decidieron emprender durante la pandemia y que no necesariamente sean parte de COPARMEX sino ayudarles a hacer más sólida su estructura, ayudarles a que se formalicen y por ende ellos van a ir viendo si tienen buenos resultados, respuestas sobre los cambios realizados”, mencionó.

Agregó que cada vez se ve mayor interés por parte de los empresarios de unirse a la Comisión de Jóvenes Empresarios, ya que consideran que existen grandes beneficios para seguir desempañando sus negocios, sobre todo desde el aspecto formal, ya que en la pandemia comenzaron a implementar negocios digitales ofreciendo servicios o productos que ellos mismos fabricaban.

Hernández Guardián comentó que ella cuenta con una empresa que desde hace 3 años fabrica ropa para dama y vende en mayoreo para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), sobre todo que son lideradas o emprendidas por mujeres, todo con la finalidad de generar una cadena de producción y evolución que beneficia a los jóvenes y personas del género femenino.

“Yo fabrico ropa de dama y vendo a mayoreo, el modelo que he adaptado es que yo les vendo a distintas Mipymes, es decir vendo mayoreo pero no necesariamente las 5 mil prendas, 200, 300 prendas a jóvenes también mujeres que van iniciando que quieren poner su negocio y que a lo mejor no tienen mucho capital es a las mujeres que yo atiendo”, mencionó.

Algunas de las estrategias que estuvieron implementando para seguir apoyando a los jóvenes empresarios fue el adaptarse a los nuevos esquemas de comunicación digitales, para reunirse con ellos de manera virtual, también se permitió a los mismos tener acceso no solo a los cursos en León, sino también se les habilitó el acceso a las conferencias y congresos que se llevan a cabo en los 65 centros empresariales de COPARMEX.

“Lo que nos ayudó bastante y la estrategia que tomamos es una mayor apertura, es decir no solamente ofrecerles a los jóvenes las capacitaciones que yo como centro de COPARMEX León ofrezco, sino tuvimos esa apertura de decir, las capacitaciones que existen son estas de los 65 centros empresariales que conforman COPARMEX y todos teníamos la oportunidad de tomar capacitaciones por ejemplo de Guadalajara, de Monterrey, entonces esto hacía que tuviéramos una mayor apertura y también hacia que pudiéramos generar ese net working con los jóvenes empresarios de Monterrey, de Chihuahua o los jóvenes empresarios de distintos centros”, dijo.

Desde siempre en COPARMEX se ha tenido la apertura con los jóvenes para que logren sus emprendimientos deseados, pero antes el interés era diferente, no había tanta hambre de emprender, hasta que se dio esta contingencia, fue que se dieron a la tarea de buscar formas de auto empleo, pues por el Covid-19 muchas empresas cerraron.

Actualmente la intención de la Comisión de Jóvenes Empresarios busca acelerar proyectos de un mejor futuro, para que al establecerse en el modelo formal, se puedan mejorar las condiciones económicas no solo de León o de Guanajuato, sino del país.