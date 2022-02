Apoyará gobernador a Celaya e Irapuato para concretar hospitales del IMSS

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que la construcción de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los municipios de Celaya e Irapuato son una urgencia y por ello habrá de acompañar a empresarios y autoridades de ambos municipios a una reunión con el director de dicho instituto, Zoe Robledo Aburto, para poder concretar ambas obras.

“La construcción del IMSS de Celaya y de Irapuato urge, entonces los empresarios de Celaya han pedido esta reunión y vamos a tener una reunión entre empresarios de Irapuato y de Celaya, espero que venga pronto Zoe, tiene la invitación, me confirmó que sí, no ha dado la fecha, pero es ese tema: Irapuato y Celaya, la construcción del IMSS, ya tienen los terrenos, nada más falta la lana de la Federación”, dijo el mandatario estatal.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que la construcción de más unidades del IMSS en Guanajuato se ha tornado necesario, dado el incremento de derechohabiencia en el estado a causa de la creación de más empleos formales, por lo cual habrá de acompañar en la gestión ante el Gobierno Federal de estos proyectos.

Además, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que durante su gira de trabajo por la Ciudad de México aprovechó para presentarle al Subsecretario de Infraestructura de la SICT, Jorge Nuño, los proyectos para construir dos puentes en Irapuato, el de la comunidad La Soledad y que estaría en la carretera federal 90, así como el que conectaría al Libramiento Norte con el Inforum, los cuales por años han sido solicitados por años y no han podido ser concretados.

“En esa comunidad (La Soledad) hay muchos accidentes y se necesita un puente vehicular que no es muy caro, cuesta 170 millones de pesos; le pedí que lo pudieran valorar al Subsecretario, me dijo que lo iban a revisar y me dijo que en la próxima reunión con el presidente se lo hiciera saber, para ver si nos pueden apoyar con ese recurso”.