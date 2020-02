Aporta el IMJU en la lucha contra la inseguridad

Investigación, empatía y conciencia, son tres puntos importantes para entender, prevenir y reducir los niveles de inseguridad que atacan, en buena parte, a los jóvenes leoneses. Para el director general del Instituto Municipal de la Juventud, escuchar y dirigir los esfuerzos hacia donde los leoneses lo requieren es una buena alternativa en esta lucha.

El titular del IMJU, aseguró que clave para poder actuar en torno a este conflicto es reconocer que existe.

“Lo primero es no negarlo, tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo, tenemos que hablar tal cual donde se están desarrollando las y los jóvenes porque si nosotros hablamos de una realidad que no coincide con la que están viviendo, no vamos a generar esta empatía”, dijo.

Aunado a este tema, desde el Instituto Municipal de la Juventud se trabaja arduamente en poder encontrar enfoques particulares para atender esta problemática.

“Lo que sí estamos impulsando mucho y es uno de los ejes de trabajo dentro del IMJU es el tema de investigación; cuando hablamos del tema de la inseguridad, hay una generalización acerca de la inseguridad, nosotros al tener este acercamiento a través del área de investigación con diferentes herramientas de escucha, podemos ser más focales hacia el tema de lo que les preocupa a ellas y a ellos”, aseguró.

Ofrecen oportunidades con diversificación

Partiendo justamente de este punto, Macías Cervantes precisó que el IMJU busca generar opciones tan diversas como la juventud misma para buscar empatía y a la vez mejor respuesta de los jóvenes.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Jóvenes leoneses ya preparan sus maletas

“Lo que nosotros generamos es diversidad de programas para la diversidad de juventudes, conociendo muy bien los entornos en los que se desarrollan, entendiendo y siendo empáticos, cómo es que estos jóvenes están creciendo en diferentes entornos”, aseguró.

De hecho, tras la apertura del “Makerspace” en la colonia 10 de mayo han recibido en sus programas y cursos a más de 400 jóvenes en este primer semestre de actividades.

“Poco a poco nos vamos ganando la confianza de tal manera que se ve reflejada en todas nuestras convocatorias; la convocatoria en León joven por el mundo, en esta ocasión, de la 6ª a la 7ª, que tienen menos de un año de diferencia, tuvo la participación de más del 40% en relación a la anterior”, concluyó.