Aplicaciones para viajes ya se encuentran saturadas por viajeros de Año Nuevo

A unos días de la celebración de año nuevo, las aplicaciones móviles que ofrecen servicio de transporte de pasajeros, ya muestran poca oferta de viajes debido a la alta demanda de viajeros por la festividad.

Local Leoneses duermen después de Nochebuena

Estas aplicaciones, que han venido a competir con los medios de transporte tradicional, como el comprar un boleto de autobús y viajar de una central de autobuses a otra, dichas aplicaciones son una opción más económica, rentable y además ofrece a los usuarios partir de ubicaciones apartadas de la Central de Autobuses.

Con estas aplicaciones, el viajero puede encontrar viajes de un 50 por ciento menos del valor que le ofrecería una aerolínea u alguna línea de autobús privada.

Basta con buscar tu viaje, la fecha y reservar el auto, camión o van de pasajeros, mediante una tarjeta de crédito o débito, algunas aplicaciones también solicitan al usuario una foto de alguna identificación oficial, es todo lo necesario para realizar dichos viajes.

Viajes de León hasta Puerto Vallarta por menos de 500 pesos, viajes hasta Querétaro y Guadalajara por menos de 200 pesos y hasta Ciudad de México por 300 pesos.

Todos estos viajes son realizados de manera terrestre, la mayoría de estos no presentan escalas, las aplicaciones sugieren a los conductores no conducir a más de 100 kilómetros por hora u al menos no exceder el límite de velocidad establecido por las carreteras federales.

Al ingresar a las aplicaciones, es común encontrar una gran variedad de viajes, no importa el destino, los viajes son a todas horas, sin embargo, debido a las fechas y a la gran cantidad de personas que viajan a sus estados y ciudades natales, estas apps ya lucen carentes de viajes.

En México, las tendencias de viaje de 2023 han revelado una diversidad de destinos populares a través de plataformas como BlaBlaCar y Roll & Bits. BlaBlaCar, un servicio de transporte compartido entre ciudades, ha facilitado viajes principalmente entre la Ciudad de México y otros centros importantes como Querétaro, Guadalajara, Puebla y Monterrey. Estos destinos se destacan por su conexión y accesibilidad.

Por otro lado, Roll & Bits, reconocido por su comodidad y eficiencia en el transporte terrestre, ofrece rutas destacadas como Ciudad de México a León, Guadalajara a León, Ciudad de México a Santiago de Querétaro, y Guadalajara a Ciudad de México. Además, conecta lugares como Tepotzotlán, ampliando las opciones para los viajeros.

Local Explora abre sus puertas a turistas estas fechas navideñas

Más allá de estas plataformas, ClickBus, otro popular servicio de viajes, señala que destinos como las playas de la Riviera Maya, pueblos mágicos como San Cristóbal de las Casas, la ciudad colonial de Guanajuato, el dinámico Monterrey, la rica cultura gastronómica y tradicional de Oaxaca, las impresionantes Barrancas del Cobre en Chihuahua, el encanto costero de Puerto Vallarta y la riqueza cultural de la Ciudad de México han sido particularmente populares en 2023. Estos lugares ofrecen desde relax en playas paradisíacas hasta inmersiones culturales en ciudades con una rica historia.





Estos son algunos de los costos de los viajes más demandados por las fechas de año nuevo:

Ciudad de México a León: Desde $350 MXN.

Guadalajara a León: Desde $250 MXN.

Ciudad de México a Santiago de Querétaro: Desde $250 MXN.

Santiago de Querétaro a Ciudad de México: Desde $250 MXN.

León a Santiago de Querétaro: Desde $220 MXN.

Santiago de Querétaro a León: Desde $220 MXN