Anuncia gobernador, postura de Álvar y Ayala

LEÓN, GTO.- Luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) emitiera recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública estatal por violar el derecho a la vida del migrante Leonardo Reyes, y a la Fiscalía General del Estado por coartarle a sus familiares el derecho a la justicia, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que este miércoles los involucrados fijarán una postura.

Acaba de emitirla (la recomendación) la Procuraduría de los Derechos Humanos, estamos analizándola y el día de mañana ya fijarán una postura al respecto el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública, ya lo están analizando

El mandatario estatal pidió tiempo para que se pueda dar una postura oficial, ante la insistencia de los medios también declaró que siempre buscarán colaborar con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Rodríguez Vallejo aseguró que durante la mañana de este martes no pudo leer completas las recomendaciones, por lo que reiteró que será este miércoles, posiblemente a través de un comunicado, que el secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca, y el titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, den a conocer su postura.

“Yo no las he visto todavía completas, me han avisado, he estado en eventos toda la mañana, he estado en reuniones. Mañana daremos una respuesta”, dijo.

Finalmente aseguró que a pesar de todo seguirán trabajando por la profesionalización de los integrantes de las diversas corporaciones de seguridad.

“Lo único que les puedo decir es que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado son las segundas mejor evaluadas de todo México, que los policías de Guanajuato son los mejor pagados de todo México, y que tenemos que seguir apostándole a la profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad”, dijo.