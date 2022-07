Ante alza de contagios leoneses acuden a realizarse sus pruebas Covid-19

León Gto.- Filas constantes con decenas de personas que buscan realizarse las pruebas de Coronavirus, se ven diariamente en las instalaciones del Hospital Covid conocido como el viejo HGR del Barrio.

Este mes de julio ya presenta un crecimiento mayor al 163% con respecto a junio, de acuerdo a los reportes diarios de la Secretaría de Salud, quien este viernes registro 2,021 casos.

Tan solo en el Hospital Covid, ubicado en la calle 20 de Enero la mañana del viernes se encontraban en fila cerca de 50 personas, en espera de realizarse la prueba de Coronavirus y así confirmar si se encuentran contagiados de este virus.

El Sol de León solicitó información en esta institución, sin embargo, esta no fue proporcionada ya que solo se limitaron a mencionar que habría que comunicarse a cuatro números telefónicos, los cuales, durante toda la mañana y tarde del mismo viernes no fueron contestados, al mismo tiempo fue proporcionada una página web con dirección: https://sities.google.com/guanajuato.gob-mx/juris7/leon , la cual tendría que re direccionar a un formulario, sin embargo la dirección web no se encuentra habilitada.

El Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez declaró este viernes en la rueda de prensa del Covid-19 que las pruebas son gratuitas y se realizan en todos los centros de Salud de los 46 municipios del estado.

Sin embargo, Ulises, un adulto mayor que se encontraba esperando su turno de ser atendido, mencionó que tuvo que ir primero al centro de salud más cercano a su vivienda, allí luego de una revisión el médico brinda la orden que te canaliza a las pruebas covid y en el mismo centro de salud te programan el día que se tiene la cita.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Es gratis, no te piden nada, solo tus datos, yo por ejemplo empecé con fiebre, mucho escalofrío y dolor de cabeza y como estoy embarazada me tocaba ultrasonido, me mandaron a hacer la prueba y salió positivo, hoy mi familia que vive conmigo en el centro de salud les mandaron también a hacer la prueba”, mencionó una madre de familia.

Es de mencionar que de acuerdo con las últimas cifras de contagios de Covid-19 emitidos por la Secretaría de Salud, el mes de julio creció 163% con respecto a junio, donde el día jueves se presentaron 1,883 casos confirmados y este viernes se registraron 2, 021 casos y un fallecimiento.

La misma Secretaría mediante su reporte diario, refleja que de los casos sospechosos que fueron confirmados, representan una positividad del 69.1 por ciento a nivel estatal.

IMSS

Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, informó que el índice de positividad en las pruebas realizadas en el estado es del 69%, es decir, prácticamente 7 de cada 10 personas que se someten a la prueba son positivas a la enfermedad.

Derechohabientes de esta institución, aseguran que diariamente se realiza una fila de 200 a 300 personas, quienes están en la espera de realizarse la prueba de Coronavirus, mismos que mencionaron que alrededor de las 8:00 de la mañana y de las 2:00 de la tarde se entregan fichas para realizarse estas pruebas.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

El doctor Manuel López Varela, titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, del IMSS en Guanajuato, expresó que “la pandemia por Covid-19 sigue vigente y enfrentar de la mejor manera esta situación es responsabilidad de todas y todos. Debemos continuar con todas las medidas que ya conocemos para evitar contagios de la enfermedad”.

Asimismo, el doctor López Varela recordó que otras medidas preventivas son: lavado de manos con agua y jabón, aplicación de alcohol gel al 70 por ciento, así como evitar lugares concurridos o con poca ventilación.

Para finalizar, indicó que hay que evitar la automedicación y acudir a la Unidad de Medicina Familiar correspondiente, a los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), ante la presencia de síntomas como: fiebre, dolor de cabeza y garganta, tos seca y dificultad para respirar.

ISSSTE

Este medio de comunicación solicitó información al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde se nos informó que en estas clínicas no se realizan las pruebas covid.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Si alguna persona tiene algún síntoma que sea relacionado con problemas respiratorios o problemas Covid, hay módulos de atención a Covid, dentro de las clínicas de medicina familiar que les corresponden. Ahora bien si ya cuentan con una prueba positiva, de igual manera en ese módulo respiratorio los valoran, los medican y les dan la licencia médica, llevando esa prueba positiva, su último talón de pago, su credencial de elector, credencial de la dependencia donde labora y su carnet de citas”, mencionó Rosa López de atención al cliente a través de Issstetel.