Analizan sancionar a personas que avisen sobre operativos en grupos de WhatsApp

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, reprobó los grupos de What App donde la ciudadanía se avisa sobre en qué puntos se encuentra los operativos implementados por Seguridad Pública. Comentó que aunque es un tema complejo legalmente, ya se está viendo la manera de sancionarse porque hacer eso es estar con el crimen organizado.

Esto luego de que tomó como referencia el presunto homicidio del camarógrafo Enrique Sosa, que fue atropellado supuestamente por un conductor ebrio que no quiso pagar el boleto del estacionamiento en un restaurante de León, la semana pasada.

“Sí es muy complejo legalmente, pero se está revisando de la mano y en coordinación con otras autoridades, sin embargo, insisto, yo creo que como ciudadanos tenemos que ser responsables y no es solamente el afán de decir ‘no pases’, ‘no te vayan a agarrar, cuate’, sino va más allá, se está analizando también a las personas que nos hacen daño de otra manera”, dijo.

Aseguró que el caso del periodista que trabajó por más de 20 años en la televisora oficial de Guanajuato sólo confirma lo que se ha venido diciendo desde que arrancó su administración, incluso mencionó que durante el último fin de semana hubo 200 personas detenidas en el municipio por conducir en estado de ebriedad.

“Confirma lo que he venido diciendo desde que arrancó la administración, una persona que toma no debe de manejar porque se desinhibe y cosas que no haría en su sano juicio lo hace ya con unas copas encima, entonces seguimos con los alcoholímetros, ustedes vieron ahorita que pasaron el Pase de Revista en los Honores a la Bandera, fueron más de 200 personas que fueron detenidas y seguimos deteniendo a personas en estado de ebriedad, siempre hay molestia, pero se salvan varias vidas”, agregó.

Dijo que con el sector empresarial están trabajando medidas en conjunto para erradicar esta problemática y no sólo con el Alcoholímetro, sino para generar que haya más servicios como taxis para que a las personas que anden de fiesta no se les permita manejar en esas condiciones.

“Creo que es bien irresponsable aquellos grupos de WhatsApp donde están avisando por donde está el Alcoholímetro ‘no pasen por aquí’ porque no solamente le están avisando a aquel que va manejando en estado de ebriedad, están diciendo dónde hay autoridades, dónde puede haber retenes y eso también es trabajar con el crimen organizado, entonces yo quiero ser bien clara porque pareciera chiste que nos quieren dar la vuelta, pero lo único que están haciendo con esos grupos de WhatsApp que cada vez hay más es poner en peligro a las personas que viven en esta ciudad”, aseguró.