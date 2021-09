AMLO tiene que cumplir, el pueblo no olvida: Manuel Juárez

León, Gto.- El Presidente de México debe detener los decomisos de autos extranjeros (autos chocolates) en estados del país, señaló Manuel Juárez Ordaz líder regional del Movimiento Campesino Independiente (MCI). Él se comprometió con organizaciones a promover la legalización de estas unidades que son principalmente destinadas a las apoyo de las familias del medio rural, señaló.

Entrevistado en sus oficinas Manuel Juárez, dijo que reconoce en AMLO la voluntad, pues tiene el deber de turnar al Congreso una pronta legalización como lo prometió en campaña.

Dijo que actualmente y debido a la pandemia por la Covid-19, se dañó aún más la condición de cientos de miles de familias en todo el país, en estas condiciones difícilmente o tal vez pocas son las personas en condiciones de poder adquirir un auto de agencias, por eso que decimos “tiene que cumplir''.

El gobierno no debe de pasar por alto que con la regularización de estos vehículos traducidos en pago de impuestos federales, estatales y municipales, suman muchos millones de pesos y que en estos momentos se le van de la mano.

No se debe de perder de vista los cientos de miles de vehículos “chocolates” en México enviados por nuestros connacionales en apoyo a sus familias.

“El problema no se soluciona con pegarle a los pobres, con el decomiso de unidades como ya se hace por parte de personal del Servicios de Administración Tributaria (SAT), en algunos estados del País.

No se debe de perder de vista que el pueblo puede dar un revés a Morena al no ponerse las pilas es urgente que dé una legalización, es una necesidad y no es un lujo como muchos lo consideran”.

Este gobierno no ha dado nada, ya se están levantando las voces a nivel nacional si los gobiernos siguen sin escuchar a los ciudadanos pudieran darse de nueva cuenta manifestaciones a nivel nacional “reventar el Zócalo, la Secretaría de Gobernación, Hacienda como ya se hizo en el gobierno Salinistas” detalló el líder de MCI.

Los decomiso que actualmente se llevan en diferentes puntos del País carecen de sustento legal, recordó Juárez a las autoridades que los poseedores de este tipo de vehículos no son criminales, cuestionó “es delito tener hambre, buscar subsistir y trabajar que es o que hace la gente del campo y del comercio tradicional que son los principales usuarios de este tipo de vehículos.

Quien compra un auto de agencia queda endeudado y difícilmente pagas pues el impuesto llega por mucho a ser mayor al verdadero valor de la unidad de motor que se adquiere a crédito, un trabajador difícilmente podría afrontar un compromiso de este tipo, por ello la insistencia de adquirir un auto americano, que de manera general podemos decir llega buenas condiciones y que además llegar a competir con los autos de modelo reciente en condiciones mecánicas, aseguró el líder de MCI.