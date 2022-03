[VIDEO] Alumnos de Subiré crean filtros para evitar contagios de Covid-19

Un proyecto pensado primordialmente para aulas escolares por su fácil construcción y bajo costo son los ventiladores desarrollados por los alumnos del Instituto Subiré que tiene como objetivo, evitar contagios causado por el virus de la Covid-19, virus, alergias o bacterias; este proyecto está basado en el propuesta Coursing rousentan.

A pesar de que estos filtros estaban inspirados para salones, los alumnos creen que pueden llegar a un mercado más amplio y se parte de instituciones con salida y entrada de personas como clínicas médicas, clínicas dentales, oficinas hasta almacenes, proyectándose como inversión para personas con problemas crónicos de salud como el asma y alergias ya que los filtros pueden atrapar partículas de polvo y polen.

Estos ventiladores filtran cada 10 minutos, recordando que el 4% de las partículas que respiramos en una habitación con personas, ha estado en los pulmones de alguien de más. “Nuestros filtros no solo te están librando de la actual pandemia, sino que también prevén futuros contagios de alergias, bacterias, contagias”. Mencionó la alumna Thalía Aguato.

El proyecto

Sofía Aguilar, estudiante del último semestre, Pilar Rangel de tercer semestre, Fernando Ramírez de primer semestre y Thalía Aguato del cuarto semestre de preparatoria del área de ciencia,

Desarrollaron un ventilador para evitar contagios de Covid-19, que implica cuatro filtros merv 13 y un ventilador en la parte superior sellando por la parte inferior, laterales y por encima para que así el aire solo pase por los filtros y salga purificado por la parte de arriba.

Estos ventiladores que filtran y “limpian el aire” cada 10 minutos proyectan ser comercializados a un costo de mil 600 pesos, recordando que a comparación de otros como como Hepa pueden llegar de los 8 mil a 40 mil pesos.

En entrevista para El Sol de León, los alumnos mencionaron que ya tienen patrocinadores para lanzar el proyecto al mercado.

“Hemos fabricado diez filtros del mismo tamaño, pero estos se pueden modificar al tamaño para que sean más compactos o puedan caber en diferentes espacios”. Mencionaron los alumnos.

Añadieron que los filtros tardan 4 horas en armarlos y dos en decorarlos, además se tiene planeado crear una carcasa para cambiar los filtros sin la necesidad de pegar.

Para finalizar, Fernando, estudiante que participó en este plan mencionó que “hace un año me dio Covi-19, con este proyecto puedo hacer que personas que no han pasado por esta enfermedad no vivan lo que yo viví, es una inspiración”.