Alex Carrillo, el mexicano que expone en el Museo de Walt Disney

León, Gto.- (OEM-Informex).- A sus 24 años de edad, Alex Carrillo es el único mexicano que forma parte de la exposición llama “Spirit of the season” (Espíritu de la temporada) en el Museo de Walt Disney en San Francisco, California.

El originario de Saltillo, Coahuila comparte con su país la emoción y orgullo de representarlo a través de su arte como ilustrador, pues esta invitación le llegó a raíz de participaciones previas que ha tenido en las convocatorias del recinto.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El también autor Best-Seller, contó a Organización Editorial Mexicana, que la muestra habla sobre las diferentes celebraciones y tradiciones que de esta temporada, como las Posadas, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, la Janucá o la Kwanzaa, por mencionar algunas.

“Todas estas celebraciones que hay a lo largo de esta temporada y lo que está muy padre es que se quisieron enfocar justamente en algo muy importante que era la convivencia y que no importa cuál sea la celebración o festividad que hagas, lo valioso es respetar las diferencias”, agregó.

Además, la exposición también tiene un enfoque dedicado a la naturaleza que también forma parte de los símbolos de las celebraciones como el pino navideño, el muérdago o la noche buena.

En esta ocasión invitaron a varios artistas de Estados Unidos y Canadá, y a tres internaciones: dos que exponen de manera virtual sus piezas, procedentes de Dubái y Alemania y el mexicano Alex que lo hace con dos ilustraciones físicas.

“Fue un sueño hecho realidad, es algo que no imaginé que fuera a pasar y estoy muy contento. Estoy con dos ilustraciones, en esta exhibición y muy emocionado. Fue un sentimiento de emoción, pero al mismo tiempo como nervioso, el saber que ya confíen en mi trabajo es algo que no imaginé que iba a pasar y lo que yo quería era que los dibujos que hiciera esta vez fueran mucho mejor que los que había hecho antes y eso fue clave para mí”, expresó.

La exhibición se inauguró el 17 de noviembre y va a estar hasta el 23 de marzo de 2023.

Expone junto a nieto de Walt Disney

En esta muestra también expone Christopher Miller, nieto del famoso Walt Disney, lo que para el joven ilustrador representa un honor compartir ese espacio.

Las piezas

Alex Carrillo participa con dos ilustraciones que en general engloban las festividades de México, Estados Unidos, África, La India y Japón, para lo que también tuvo que hacer labor de investigación con la finalidad de no faltar el respeto a ninguna cultura, sino que esas diferencias de cada festividad pueden ser respetadas y compartidas con las personas de todas las naciones.

Profeta en su tierra

Para este artista no aplica la frase “Nadie es profeta en su tierra” y es que, aunque va forjando trayectoria en exposiciones colectiva, este año también se cumplió el sueño de su primera muestra en solitario a la que llamó “Imaginotopía”.

Actualmente 60 de sus ilustraciones se exponen en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, en su natal Saltillo, Coahuila, que incluye los trabajos que hizo en sus anteriores participaciones en el Museo de Walt Disney, dibujos nuevos y personajes que ya forman parte de su esencia como creativo unidos en una “ciudad de la imaginación”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Carrillo (@alexcarrillo.art)

“Creo que lo principal para lograr mis metas ha sido tener la mente enfocada en lo que quiero; no he tenido miedo a aprender y a equivocarme. Hay una frase que me gusta mucho que es ‘¡Hazlo! Y si te da miedo, hazlo con miedo’, todos tenemos sueños, pero hay quienes hacemos que se cumplan. Yo le dedico mucho tiempo a este sueño, todos los días dibujo, aprendo, investigo para mejorar mi técnica, ser disciplinado”, compartió.

Las metas del 2023

Una de sus metas para el año que está por comenzar, es estrenar su segundo cortometraje animado “Una chispa de color”, el cual trata de un joven que busca la aprobación de las personas en el camino de encontrarse a sí mismo.

“Me gustaría mucho también llevar mi arte a otras exhibiciones, a otros museos de otros estados y países. Poder sacar mi segundo libro para colorear, pero esta vez con una editorial y seguir siendo feliz con lo hago para inspirar a más personas a que puedan cumplir sus sueños y sobretodo en esta disciplina en la que te dicen que no puedes vivir del arte”, finalizó.