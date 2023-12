Alcaldesa Ale Gutiérrez envía mensaje de Navidad

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos deseo a los ciudadanos lo mejor en estas fechas y aprovechó para informar que le iban a quitar la sutura de su dedo a causa de unas mordeduras al separar a canes tras una pelea.

Asimismo, agradeció a todos los que estuvieron pendientes de recuperación y con un video dentro de una clínica mostró su dedo afectado.

“Hola amigos cómo están, varios me han preguntado qué que me pasó en la mano. Les platicó que ahí estaban peleando unos perritos y me tocó separarlos y sin querer me tocó unas mordiditas”, comentó.

“Pues ahora estoy aquí lista ya para que me puedan quitar la sutura, muchas gracias a todos que estuvieron al pendiente, les mando un abrazo y aprovecho para desearles lo mejor en estas fechas bye”, agregó.

PIDEN EVITAR LA QUEMA DE PIROTECNIA Y ENCENDIDO DE FOGATAS

Por otro lado, el Municipio de León a través de la Dirección General de Medio Ambiente hizo un llamado a no quemar basura, pirotecnia o encender fogatas y adoptar prácticas responsables para cuidar la salud y el medio ambiente en esta Navidad. Hasta el momento se han decomisado 104 kilogramos de pirotecnia.

Lo anterior con el objetivo de no afectar la salud humana debido a que la quema de basura, fogatas y pirotecnia contribuyen a la emisión de sustancias contaminantes que dañan el medio ambiente.

La Presidencia Municipal pide respetar las normativas y evitar la realización de fogatas, así como llamar al 911 ante cualquier emergencia.

“Al seguir estas recomendaciones, contribuiremos a cuidar nuestra salud, preservar el medio ambiente y evitar alguna precontingencia atmosférica”, menciona el comunicado.