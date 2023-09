Alcaldes panistas tienen hasta el 7 de octubre para presentar escrito de elección consecutiva

León, Gto.- El presidente del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, dijo que al menos 20 alcaldes y alcaldesas del estado tienen del 1 al 7 de octubre para presentar su escrito de elección consecutiva en caso de que así lo deseen.

Explicó que esto es parte de las fechas interpuestas por las autoridades electorales, además de que en este mes de septiembre también se definirá el método de elección para la candidatura a la gubernatura por el partido blanquiazul rumbo al 2024.

“Tenemos fechas claves que la ley electoral no establece, una de ellas es que del 1 al 7 de octubre quienes aspiren a la elección consecutiva tendrán que tomar la decisión, del uno al 7 de octubre ya está próximo ¿Qué significa? Qué en septiembre tenemos que tener el método, del 1 al 7 de octubre quienes aspiren a la elección consecutiva tendrán que señalar y ahí yo tengo 20 alcaldes y alcaldesas, 29 en este caso síndicos sólo pueden 28 y de los 154 regidores sólo tienen derecho a la elección consecutiva 145 los demás ya fueron en dos ocasiones”, dijo.

El líder estatal comentó que ya tienen los tiempos encima para esas definiciones y que en el caso de la candidatura a la gubernatura el común denominador en las mesas políticas es la aplicación de encuestas tanto a la sociedad como a la militancia para realizar una elección democrática como lo propone la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez.

“¿Qué significa? Que si no presenten el escrito de elección consecutiva, el propio artículo 175 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el hecho de no presentar ese escrito significa que no desean la elección consecutiva, esa es la consecuencia, por eso sí nos queremos apresurar a que en el mes de septiembre tengamos bien definido, por supuesto fue el común denominador con encuestas a militancia, a sociedad para efectos de poder determinar si eso nos ayudar a poder llegar a los buenos acuerdos”; agregó.

Aseguró que el apoyo que les está brindado Marco Adame, ex gobernador de Morelos, como moderador de las mesas, les ha ayudado a destrabar ciertos temas donde no podían avanzar.

“La idea es esa, que definamos antes de que concluya este mes el método ¿Qué se ha tocado? Precisamente este tema, cuál va a ser el método que ayude a salir lo más unido posible donde exista y prevalezca el diálogo, la comunicación y el respeto, en eso se ha centrado esta mesa, yo felicito a Marco Adame que nos ha venido a ayudar a destrabar muchas cosas que quizás se estaban complicando y estas mesas nos han venido a ayudar a que ahorita ya todos estemos anteponiendo a la institución.

“Otro gran tema que se ha tocado en las mesas que el tiempo ya nos está ganando, que tenemos que tomar las decisiones lo más pronto posible, yo externaba que era importante porque este tema definido, ya tenemos al tema del Frente Amplio por México con Xóchitl, tenemos que destrabar el tema de la gubernatura por el bien del partido y una vez destrabado nos va a permitir llevar a cabo las mesas políticas de lo municipal, diputados locales en cada uno de los 46 municipios”, añadió.