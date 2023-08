Ahora las personas buscan consumir identidad y comunidad: Anuar Layon

León Gto.- El renombrado diseñador de moda en México, Anuar Layon en su participación dentro del Pabellón del Conocimiento de la edición 89 de SAPICA, compartió un análisis profundo sobre la industria del vestido, donde resaltó la importancia de generar identidad y comunidad con los compradores, consumidores y el público en general.

Durante su charla titulada “La Industria de la Moda en México en la segunda década del siglo XXI”, el empresario, con más de 14 años de experiencia como diseñador de moda, explicó que luego de estar en diferentes posiciones dentro de la industria, los desafíos que como empresario y empresa se enfrentan ante las nuevas generaciones.

En esta se mencionó que de acuerdo al último estudio realizado en el año 2018, la industria del vestido en México exportó 5 millones 190 mil dólares, aunque no hay cifras actualizadas, este estudio da un panorama mucho más aproximado de lo que ocurre con la moda en el país.

"Hay un crecimiento importante y reconocimiento internacional, estamos conscientes que todos los días escuchamos una noticia nueva en la industria de la moda, encontramos cada vez más interés, porque creció a raíz de la pandemia", mencionó.

Así mismo tocó temas como la diversidad cultural y la tradición, donde señaló que depende mucho del contenido que actualmente consumimos, el cual se ve reflejado en las diferentes redes sociales de las marcas.

"La gente ya no está consumiendo por consumir, porque hay miles de marcas en el mundo (...), las personas están buscando conexión, estamos desconcertadísimos con la tecnología, cada vez más la naturaleza se va a volver lujo, entonces salir a caminar al campo va a ser cosas de ricos, porque los demás no van a poder", señaló Anuar.

En cuanto al tema de tecnología y medios sociales, explicó el crecimiento de las redes sociales como lo hizo TikTok a raíz de la pandemia y cómo impacta a la industria de la moda, ya que se generan más herramientas para comunicar y conectar con las personas y clientes.

Posteriormente, en temas de sostenibilidad y responsabilidad, se utiliza el upcycling, lo que significa el reutilizar o alargar la vida útil de un producto a través de modificaciones para mejorarlo, misma que se estima tenga un crecimiento en los próximos dos años de aproximadamente del 800%.

"Va a haber una división muy importante del consumo de la moda en el mundo que va a estar completamente enfocada a la división del upcycling o a la reutilización de prendas, lo vintage, retro, etcétera, etcétera", agregó.

Anuar Layon es director creativo y diseñador de Mexico is the Shit (México es chingón), Prima Volta, SadBoy, White Tag y Mercadorama Custom, marcas en las que ha tenido la oportunidad de desarrollar diferentes prendas y colecciones en colaboración con Daft Punk, Wu- Tang Clan, Iggy Pop, Molotov, Phoenix y Queens of the Stone Age, entre otros.

"La tecnología nos ha podido conectar con todo el mundo para poder hacer negociaciones de distintos tipos, para poder comercializar, presentar de manera independiente y evitar los monopolios", explicó Anuar Layon.

Por último, en los desafíos y responsabilidades comentó que las marcas globales que llegan a México por el consumismo del país, por lo que recomendó principalmente consumir marcas nacionales, para poder desarrollar mejores productos, empleos, entre otras cosas.

"Otro de los desafíos que de los que quiero tocar es el tema de propiedad intelectual, no pirateen, no se roben los diseños de otros países, no se chinguen los diseños de otros diseñadores, contraten, a sus propios diseñadores y si no tienen capacidad económica para hacerlo hagan alianzas", finalizó.