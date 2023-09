Agricultores y ganaderos guanajuatenses malbaratan ganado por falta de pastura

CELAYA, Gto.- Con la climatología adversa, cada vez es más crítica la situación para productores agrícolas y ganaderos, a los primeros no se les desarrollan los cultivos por la humedad y sus precios son bajos, como es el caso del maíz, y los segundos ya no tienen pastura ni agua para abrevar sus animales por la misma causa; no ha llovido.

Al respecto, Erasto Patino Soto, dirigente estatal del Consejo Nacional de Sociedades y Uniones con Campesinos y Colonos (CONSUCC), comentó que la situación en estos momentos con las siembras es muy difícil, hay zonas donde ni siquiera el pasto ha nacido; “por eso manifestábamos que de alguna manera se requiere un programa emergente por el gobierno federal y el gobierno del estado para apoyar a los productores ganaderos del norte y noroeste sobre la situación que guarda al campo mexicano.

“Ya están malbaratando su ganado, lo venden porque en realidad no tienen dónde abrevar, ya no tienen pastura por la falta de humedad, el gobierno del estado hace un sacrificio para mandar pacas de forraje pero no es suficiente, lo que se requiere es un programa emergente del gobierno federal, pero en realidad creo que está muy difícil”.

“La sequía es recurrente en todo el país y también en Guanajuato, está difícil la situación en cuanto a la sequía, hace pocos días el almacenamiento de la presa Solís, que es la más grande del estado, estaba en el 41.7% del nivel máximo ordinario, ni la mitad, y debe permanecer con un 25% de lo almacenado, no tenemos más que escasamente el 20% de agua disponible, lo que no da ni para un riego y por lo tanto no habrá agua para el ciclo Otoño-Invierno a como vamos”.

“No va a haber agua tampoco para el Primavera Verano 2024, ojalá y en estos días llueva y que logremos tener siquiera un riego para iniciar el ciclo el año que entra”.

Patiño refirió que el otro problema que se afronta es que irán a México y tendrán un parlamento abierto con las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados los días 27 y 28, lo que tiene que ver con la agricultura y el agua, a fin de solicitar que se dé un presupuesto ampliado para el campo mexicano para el 2024.

BAJO PRECIO DEL MAÍZ

“Así como lo están mandando, en vez de subir el presupuesto para el campo está disminuyendo y no se vale, en realidad, si ahorita se llega a pagar el maíz a 4 mil pesos o 4 mil 500 pesos la tonelada es un descalabro y los campesinos quiebran en su totalidad, porque traemos un costo de producción de 60 mil pesos”.

Detalló que si se logra una producción de unas 10 toneladas por hectárea, tendrían que venderse a 40 mil pesos, no hay ni siquiera para recuperar el costo por el paquete tecnológico, por lo que es necesario alzar la voz ante el gobierno federal.