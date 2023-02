Agilizará tráfico puente de Libramiento y Transportistas

El gobierno municipal de León destinará 270 millones de pesos para la construcción del puente de la intersección del bulevar José María Morelos y Transportistas. Automovilistas mencionan que la construcción agilizará el tráfico sobre el libramiento.

Dichas obras que abonan a la movilidad no perjudica a negocios ni vecinos de la zona, en el caso de los comercios como lo son establecimientos de comida, estación de gasolineras, cafeterías y de otros rubros destacaron que ya están aclientados y las personas que buscan llegar a sus negocios se van por los carriles laterales.

En cambio, los transeúntes mencionaron que a ellos en nada les afecta el puente debido a que usan transporte público para moverse aunque indicaron que es necesario un área en la que puedan cruzar sin que su vida corra peligro.

Abigail, trabaja por la zona y menciona que también debería haber señalética para respetar tanto al peatón como al ciclista ya que constantemente por la zona hay accidentes viales.

“A mí no me afecta ni me beneficia el puente porque me traslado en camión o a pie pero sí debería haber señalética y seguridad para nosotros”, comentó.

Por otro lado, Juan, empleado de un comercio de la zona dijo que las personas que busquen una vía rápida para trasladar usuario el puente, en cambio el otro porcentaje que vaya por las laterales es quien puede llegar a los negocios.

“La ciudad va creciendo rápidamente así como el parque vehicular y lejos de afectarnos creo que hasta cierto punto nos beneficia porque los automovilistas tengan una vía rápida para transportarse”, dijo.

La noticia del puente vehicular se dio a conocer en sesión de Ayuntamiento cuando se informó que cómo quedaría repartido el presupuesto para este 2023 a la distribución del recurso en obras públicas y proyectos estratégicos para mejorar la ciudad.