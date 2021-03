Advierte Wera Reynoso que presionará Estado a legisladores que promueven inconstitucionalidad de reforma energética

León, Gto.- La senadora del PAN, Alejandra Reynoso, afirmó que “duda mucho que el PVEM tenga la valentía de firmar la Acción de Inconstitucionalidad” para detener la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aun cuando la votó en contra.

La legisladora advirtió que en las siguientes dos semanas “seguramente la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos tratarán de presionar a la oposición para no ingresar la Acción inconstitucional”.

Por su parte, el diputado federal Jorge Espadas, mencionó que si el presidente López Obrador logra doblegar al Poder Judicial, todavía quedan las instancias internacionales para no dejar pasar dicha ley.

En la conferencia semanal de Acción Nacional en Guanajuato, Alejandra Reynoso Sánchez, mencionó que ya no es sorpresa “la presión que está ejerciendo el presidente sobre los jueces, sobre los magistrados y la que puede ejercer sobre todo el Poder Judicial, como ya lo hizo cuando se sometió su consulta patito para poder enjuiciar a los expresidentes”.

“Que no nos sorprenda la presión que habrá de ejercer sobre la oposición, que no nos sorprenda que los próximos días de aquí a que se venza el plazo el 5 de abril -de presentar la Acción Inconstitucional- que empiece la Unidad de Inteligencia Financiera a actuar sobre algunos legisladores; que no nos sorprenda que las instituciones del Estado se vayan contra algunos legisladores”, agregó.

“La Wera” Reynoso advirtió que “tendremos dos semanas con un intenso trabajo de las instituciones del Estado para presionar a la oposición, intentando que no se logren las firmas que se ocupan para presentar la Acción”.

Reiteró que reunir las 43 rúbricas no es problema, pues cuentan con 25 del PAN, 12 del PRI, ocho de 8 Movimiento Ciudadano y cuatro del PRD y mencionó que probablemente el Partido Verde Ecologista no se sume.

“El verde ya no está tan convencido de estar en contra de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica; ciertamente su voto fue en contra pero dudo mucho que se atrevan y que tengan la valentía de firmar una Acción de Inconstitucionalidad contra López Obrador”.

Reynoso Sánchez reto a los partidos políticos, “al Verde, a Morena, al PES que se dice defender la vida, a que defienden la vida desde ahora, porque con esta reforma están atentando contra la salud, contra el medio ambiente. Los reto a que públicamente manifiesten su disposición para firmar la Acción y el Recurso de inconstitucionalidad”.

ESPADAS GALVÁN

Por su parte, el coordinador de los diputados de Guanajuato en el Congreso, Jorge Espadas Galván, mencionó que el “embate a la división de poderes está haciendo hoy más que nunca demasiado grande de parte del Ejecutivo”.

“La amenaza a los jueces y la amenaza en un documento escrito y suscrito por el presidente de la República a la Suprema Corte de Justicia es evidente; estamos a un paso del totalitarismo de este gobierno”.

Señaló que Andrés Manuel López Obrador “siente que su reforma no va a pasar, por mucho que presione al Poder Judicial y si lo logra doblegar, veremos litigios internacionales que tendrá que salvar y ahí no va a salir adelante. La razón de su sinrazón no le alcanza al presidente para resolver un tema de este tamaño, donde el concierto internacional no le permitirá que esta reforma llegue a buen puerto”.

Espadas Galván mencionó que el presidente “tiene miedo y está empezando a hacer campaña porque están desesperado, no garantizan en la siguiente elección un buen resultado, por eso nuevamente en su mañanera empieza hablar de las elecciones”.

“Está desesperado, Morena está desesperado porque México está consciente que poner a un presidente con estas enfermedades, ha sido el peor error”, finalizó.