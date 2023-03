Adultos Mayores batallan por recibir su dinero en cajeros Bienestar [VIDEO]

León, Gto.- Recibir la pensión Bienestar para adultos mayores se ha vuelto un calvario en la ciudad de León, debido a que los pocos cajeros se saturan de ciudadanos y llegan a bloquearse o simplemente no hay dinero para que retiren.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En el caso de las cajeras dan algunas fichas a las personas que llegan a formarse poco antes de las seis de la mañana con el objetivo de que cobren su dinero ya que en su mayoría no tienen cómo trasladarse y por la edad avanzada tienen que hacer uso de taxi, lo cual les genera un gasto extra.

“Ya con este día son tres veces que vengo y no he podido cobrar, a veces me pueden acompañar mis familiares y otras veces no porque trabajan mis hijas y nietas. Me da miedo subir a un camión por eso tengo estar pagando taxi y no se me hace justo que lo poco que me den lo tenga que pagar para poder trasladarme”, comentó la señora Edith.

De acuerdo al Gobierno de México, los adultos mayores enfrentan condiciones de escasos recursos, esa es la razón por la que se les entrega una pensión no contributiva para mejorar las condiciones de vida y así asegurar un ingreso para que tengan acceso a un entorno más seguro.

En la ciudad hay cinco bancos para miles de personas de la tercera edad en la que pueden cobrar su apoyo, estos están ubicados en la calle Columba, colonia Villas de San Juan, calle Egipto, colonia Los Ángeles, calle Dr. Juan Bautista Orozco en la colonia Las Trojes, en bulevar Hilario Medina, colonia El Coecillo y camino a los Tepetates en la comunidad Los Arcos.

Bancos que no son suficientes para los beneficiarios ya que se forman hasta casi seis horas provocando que las personas no coman y estén sentados o parados bajo los intensos rayos del sol a veces protegiéndose únicamente con una sombrilla.

“Yo vengo a recoger el apoyo de mi madre porque está enferma y está conectada a un tanque de oxígeno las 24 horas del día, dejé de hacer mis actividades por cobrar su dinero me he encontrado con la respuesta de que el cajero estaba bloqueado y no se ha podido hacer uso de él. Me encantaría que las autoridades nos escuchen y abran más bancos y nos apoyen porque cuando se llega la fecha de pago todas las sucursales se encuentran abarrotadas”, comentó Rosa Himelda.

Los afectados manifestaron que constantemente batallan para recibir su dinero del cual están agradecidos ya que anteriormente no recibían apoyos y los hace sentir “independientes”.

Cabe señalar que también hay gente que van a pedir asesoramiento como fue el caso de la señora Amelia Servín quien quiso retirar su dinero en un banco que no es de Bienestar y solo le dieron 500 pesos y lo demás ya no lo pudo recuperar.