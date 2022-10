Adornan León con 60 mil flores de cempasúchil

León, Gto.- Las 60 mil cempasúchil que se cultivaron en el Vivero Municipal de León para el Día de Muertos ya están siendo colocadas en camellones de bulevares y glorietas de la ciudad.

El municipio a través de la dirección de Medio Ambiente ya está embelleciendo bulevares como Mariano Escobedo y la glorieta ubicada a unos cuantos metros del Panteón San Nicolás.

En total fueron 60 mil semillas del brote del año pasado que germinaron para este año ventilar a la ciudad de color naranja y recordar a los que nos adelantaron.

Entre el mes de julio y agosto Berenice Salcedo Villegas, encargada del Vivero comienza con su equipo de trabajo con el proceso de separación de semilla y preparación de la tierra para abastecer a parques, espacios públicos y algunas escuelas que soliciten la planta para festejos del 2 de noviembre.

Salcedo Villegas, declaró que no toda la semilla se da por lo que deben iniciar con meses de anticipación, algunos factores que implican que la flor no se termina de desarrollar es que si la persona encargada de sembrar no tiene “buena mano” esta no acabaría de brotar.

Además, se dio a conocer que durante el Reciclón a realizarse los días 25 y 26 de noviembre, se hace un llamado los ciudadanos a participar reciclando los aparatos electrónicos obsoletos.

Durante la campaña se podría regalar flor de cempasúchil a quienes lleven aparatos obsoletos que van desde computadoras, laptops, bocinas, baterías, teclados, discos duros, impresoras, monitor, cpu, mouse, celulares, iPad, cargadores, videojuegos por mencionar algunos.

En la tradición mexicana se cree que formar un camino con dichas flores tiene la función de guiar a las almas hasta los altares.