Con un poco de suerte atienden el mismo día en el INE

León, Gto.- El Instituto Nacional Electoral, en su campaña para la actualización del padrón electoral y debido a que hay una saturación de citas programadas de manera virtual, agenda las citas para los trámites de actualización, reposición o primera vez, de manera presencial, las cuales pueden ser el mismo día o bien tardar hasta dos días.

La fecha límite para cualquier trámite, es hasta el próximo 10 de febrero, con horario de lunes a viernes de 08:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas. La campaña inició este lunes 1 de febrero, pero mucha gente no se dio cuenta y hubo poca afluencia de personas.

Las personas que quieran tramitar su credencial o actualizarla, tendrán que acudir con acta de nacimiento y comprobante de domicilio, en caso de que sea reemplazo, tendrán que acudir con la INE anterior, para que sea destruida y poder entregarles el nuevo plástico.

Los interesados, tendrán que llegar y hacer una fila para agendar su cita, la cual puede ser programada ese mismo día o bien, uno o dos días después.

Flor, una joven de 25 años, la extravió. Ella acudió a sacar su cita el lunes, pero ya no alcanzó a ser atendida el mismo día, por lo que le agendaron para este martes a las 10 de la mañana.

“El trámite es rápido, el lunes llegue a las ocho de la mañana, estuve media hora formada y me agendaron hasta este martes a las diez de la mañana, llegue antes, me formé, me pidieron mi número de folio que me proporcionaron al sacar la cita y el trámite fue en 20 minuto. Expresó.