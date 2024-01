Abarrotan ayudantes de los Reyes Magos tradicional tianguis de la Aquiles Serdán y tiendas del centro de León

León, Gto.- El tradicional tianguis de la calle Aquiles Serdán que se instala cada 5 de enero previo al arribo de los Reyes Magos y las tiendas del Centro Histórico de León están abarrotados por la venta de juguetes y artículos alusivos a la festividad mexicana.

Otros puntos como la Plaza de la Tecnología y los centros comerciales también tienen una demanda importante de clientes que están costeando los mejores precios y opciones para abonar más regalos a los Magos del Oriente.

Para los Reyes Magos los regalos que traen a las niñas y niños cada año son más caros, por más que le busquen mínimo invierte 1 mil 500 pesos en promedio por cada menor, eso contemplado sólo un par de juguetes económicos.

Es decir, que si la familia tiene dos menores la cifra puede incrementar por lo menos a 3 mil y si tiene tres hasta cuatro mil 500 o cinco mil pesos de acuerdo a un sondeo realizado por este medio.

“Nosotros por ejemplo no adquirimos cosas muy caras porque los niños ya no están tan chicos y porque no hay mucho de donde, pero si nos gastamos arriba de 3 mil bolas por los dos, pero lo bueno es que ya es el último año de ellos”, dijo un Rey Mago.

Pero si los menores se portaron bien y les van a traer lo que piden las cantidades crecen de manera considerable, además de que los Reyes argumentaron que las nuevas generaciones están olvidando de manera definitiva los juguetes y piden sólo aparatos inteligentes que tengan que ver con las redes sociales que tienen un valor mucho más elevado.

Durante las últimas horas los centros comerciales y algunos tianguis de León se volvieron a llenar de personas, muchas de ellas ayudantes de los Reyes Magos, que tendrán listos los juguetes antes de la noche del cinco de enero. Algunos buscan desde auriculares, tablets, celulares, videojuegos, cargadores y lo novedoso de cada temporada hasta los tradicionales juguetes y juguetes de temporada.