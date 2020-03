A García Luna no lo exonero, no lo culpo porque no soy juez: "El Jefe" Diego

León, Gto.- Para el panista Diego Fernández de Ceballos, el caso del exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna lo que importa es que las autoridades hagan su trabajo y actúen conforme a la ley, que si tiene delito se le persiga y si no, se le exoneré.

Tajante el jefe Diego, dijo “consideró que cualquier opinión en este momento, cualquier pregunta sobre la conducta de García Luna me parecería un perjuicio y por lo tanto algo inaceptable, no lo exonero, no lo culpo porque no soy juez”.

Dijo que ante cualquier imputado hay que respetar su presunción de inocencia y sean las autoridades que conforme a la ley finque las responsabilidades.