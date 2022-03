A dos años de la llegada de la Covid-19

Eran las 18:39 horas de aquel 15 de marzo de 2020, cuando la Secretaría de Salud de Guanajuato publicó el tuit que cambiaría literalmente la historia del estado: “Hace un momento hemos recibido confirmación de 2 casos positivos de #COVID19 en #GTO, un hombre y una mujer, con casos por importación después de viajar al extranjero, quienes se encuentran bajo todos los protocolos de cuidado en Salud” (sic).





Han pasado dos años y el coronavirus ha cobrado la vida de 15 mil 54 personas y en ese periodo fueron confirmados 279 mil 574 casos, en donde hubo personas que adquirieron el virus en dos o hasta más ocasiones.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo la Covid-19 no sólo es una enfermedad que llegó para quedarse, sino con la que se tendrá que convivir en la nueva normalidad, donde el uso del cubrebocas deberá seguir siendo usado en espacios cerrados y con poca ventilación, mientras que en espacios abiertos podría prescindirse de éste, aunque la recomendación es seguirlo portando, pues se logró comprobar científicamente que su uso contribuye a evitar la propagación del coronavirus.





“Llegó para quedarse el coronavirus y cambió la dinámica de las personas, dejó a familias incompletas, dejó a muchos huérfanos, todos perdimos a algún ser querido y fue algo que nos tomó desprevenidos y no pensamos que pudiera durar tanto, pero ahí sigue el virus”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

A pesar de que sea registrado una disminución en los contagios de Covid-19, Daniel Díaz es enfático y advirtió: “la pandemia no ha terminado, no ha dicho la Organización Mundial de la Salud que esto ha terminado, entonces los protocolos siguen vigentes”, sobre todo porque el virus podría tener un comportamiento estacional, es decir en épocas con frío o lluvias podría darse el repunte de casos, como ha sucedido con la influenza, que desde 2009 se estableció en el estado y cada año hay que vacunarse contra esta enfermedad y cada año hay personas que se contagian e incluso pierden la vida por ello”.





No obstante, Daniel Díaz Martínez dijo que el haber vacunado a más de seis millones de personas con un esquema completo da cierta protección, pero no se ha logrado aún lo que se esperaba, que fuera la famosa inmunidad de rebaño, pus si surge un nuevo brote y sobre todo si es provocado por una nueva variante, los casos podrían volverse a presentar, por lo que aún no puede cantarse victoria.





El virus que transformó con la economía





Han pasado dos años desde que dos personas originarias de León fueron las primeras portadoras del coronavirus en el estado y en ese periodo negocios y empresas cerraron sus puertas, mientras que unas 50 mil personas perdieron su empleo, en donde si bien la mayoría lo ha recuperado, aún hay quienes no se han podido reponer de las afectaciones que trajo consigo la Covid-19.





“Fue un virus que transformó a la economía, la afectó, la dañó, pero generó otras vertientes que no habíamos explorado, como el comercio digital y eso obligó a los negocios a evolucionar, pero de que hubo afectaciones serias, las hubo y la verdad es que el mundo aún no se recupera de ellas”, dijo el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga.

Mauricio Usabiaga dio que aunque Guanajuato ha logrado recuperar los empleos perdidos, aún hay sectores, como el turismo y algunas Mipymes, que necesitan un empujón para superar los estragos que causó la Covid-19.









“La pandemia trajo afectaciones como si de una guerra se hubiera tratado. El confinamiento frenó a la actividad económica, pero Guanajuato va en camino a su recuperación”, dijo Mauricio Usabiaga. Y es que de acuerdo con el Inegi, hay estados, como Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas o Michoacán que tardarán hasta casi una década para poder retomar el ritmo económico que traían antes de la pandemia.





Al coronavirus le gustó el Corredor Industrial





De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, el coronavirus encontró en el Corredor Industrial su lugar ideal para hospedarse, no sólo por la cantidad de habitantes que hay en esta región, sino porque es la zona donde mayor movilidad se registra, pero también donde fue más difícil que las medidas sanitarias se cumplieran.

Por ejemplo, en León se concentró 35% de todos los contagios, al tener 100 mil 463 contagios acumulados desde el 15 de marzo de 2020; le siguió Celaya, con 29 mil 357 contagios, y en cuarto lugar se colocó Salamanca, con 13 mil 93 contagios acumulados hasta el lunes.









La Covid-19 aún persiste. En el estado hay 537 casos activos, es decir, personas con la enfermedad, y 372 más en investigación, lo cual indica que aunque en menor medida y con menor fuerza para provocar muertes, pero el coronavirus sigue ahí, igual de letal que como cuando empezó hace dos años.