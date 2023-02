50 años de amor: Concepción y Francisco cuentan su secreto

León, Gto.- Una historia de amor como la de María Concepción y Francisco hay pocas. La confianza, comunicación, respeto y amor fueron algunos valores que fortalecieron su relación de 50 años para seguir siendo una familia unida.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Conchita” y “Prieto” cumplirán 50 años de casados, el 11 de noviembre de 1973 contrajeron matrimonio, fue amor a primera vista y él la conoció porque eran vecinos de la colonia Duraznal, ella vivía en la calle Membrillo y Francisco en la esquina de la calle 27 de septiembre.

“Yo la conocí porque éramos vecinos y porque trabajaba con sus hermanos en una tenería. Desde que la ví me gustó y yo hice mi luchita aunque era muy chica para mí”, platicó Francisco con una sonrisa picaresca.

Cuando María Concepción tenía 13 años y Francisco 18 se enamoraron, sin embargo no pudieron formalizar su noviazgo debido a que a su corta edad le daba miedo tener novio; ya cuando cumplió 15 años oficializaron su relación.

“Él me buscaba pero a mí me daba miedo, no sé porqué, y es que antes asustaban a uno de todo. Ya hasta que cumplí 19 años me dijo muy serio, o te casas o conmigo o me voy a Estados Unidos… Y me casé”, se sonrojó la mujer.

Mientras platican cómo fue su historia de amor, sus tres hijos, Francisco, Guadalupe y Alejandro se encontraban sentados a lado de sus padres escuchando la plática. También estaban sus nietos y bisnietos.

Actualmente, María Concepción Ortiz tiene 67 años y Francisco Cervantes Barretos cuenta con 74 años de edad, su herencia familiar consta de 3 hijos, 10 nietos y 3 bisnietos y siguen siendo una familia unida.

“No hay secreto para que un matrimonio dure muchos años, solo es la comunicación, amor, comprensión y mucho respeto”, expresó Francisco.

“Concha” y “Prieto” sin tener un manual de vida han logrado formar una familia con valores, trabajadora y que a toda costa buscan convivir en fiestas familiares pues para la familia Cervantes Ortiz lo más importante es el amor.

Entre el matrimonio que ha durado medio siglo recordó que no han vivido con peleas y cuando las hay al poco tiempo se contentan.

“A veces discutimos por quien va por las tortillas pero al rato nos contentamos”, dijeron por chisporroteo.

En cambio, sus hijos compartieron que sus padres son un ejemplo a seguir tanto de ellos como de las nuevas generaciones porque han demostrado que con el tiempo su amor se va fortaleciendo.

Para finalizar, Francisco declaró que todos los momentos a lado de su esposa son los más maravillosos de su vida, pero el más triste fue que hace unos días Concepción estuvo hospitalizada aproximadamente 15 días porque le limpiaron las arterias y estuvo delicada de salud.

Cuando platicó esa parte de su historia no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas pues a decir de “Prieto”, como cariñosamente le dice ella, han compartido toda su vida junta.

Y de los recuerdos más bonitos es el nacimiento de sus hijos, Francisco, Guadalupe y Alejandro así como de sus nietos y bisnietos.

Hasta que la muerte los separe es una frase con la que anteriormente se casaban por eso las parejas duraban muchos años juntos ahora prefieren separarse antes de arreglar sus problemas y el consejo que les dan este matrimonio que realizarán sus bodas de oro es valorarse uno al otro, respeto y vivir con amor.