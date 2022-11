48 menores están bajo tutela del estado porque sus padres perdieron la patria potestad

Un total de 28 juicios de 48 niñas, niños y adolescentes de Guanajuato que se encuentran bajo la tutela del estado están en proceso jurídico porque sus padres o tutores perdieron su patria potestad.

Esta información la dio a conocer la Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, María Teresa Palomino Ramos, donde tienen en resguardo a 149 menores que están en búsqueda del derecho a la restitución de vivir en una familia digna, término mejor conocido como adopción.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La funcionaria dijo que este 2022 se han dado en adopción a 52 menores mientras que en el 2019 sólo fueron 11: “A lo largo de estos casi cuatro años de la creación de la Procuraduría de Protección hoy podemos rendir cuentas a la ciudadanía sobre los avances logrados con nuestra labor que lo demanda”, comentó.

Detalló que se han realizado más de 5 mil acciones enfocadas en la restitución del derecho a vivir en familia, donde destacan la radicación de 568 solicitudes de adopción; mil 981 valoraciones a los solicitantes para la emisión del certificado de idoneidad; 930 asesorías a familias interesadas en adopción y 370 emisiones de certificados de idoneidad.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que son más los certificados de idoneidad que se han aplicado que el número de menores en disposición de adopción.

Local Repuntan contagios de influenza en el estado

“Hoy tenemos 52 adopciones, pero hay más certificados de idoneidad que niños disponibles, esto se podría entender que hay más papás que quieren adoptar que niños en adopción, de hecho hay como más de 220 certificados y 149 niños en adopción”, dijo.

En este sentido, explicó que los menores no se dan en adopción porque se prioriza el derecho de los menores de contar con una familia y no el de los padres y madres de tener un hijo o hija, ya que muchas de las veces no lo hacen por las causas correctas.

En León, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en 2021 se concretó la adopción de 6 niños y en los primeros 8 meses de este año se han realizado 7 adopciones.

También se dio a conocer que actualmente en la ciudad hay 46 niñas, niños y adolescentes que pueden integrarse a una familia adoptiva, y así mejorar sus oportunidades de vida.