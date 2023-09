¿Qué es el 28s y qué se conmemora?

León, Gto.- Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En este día, miles de mujeres se manifiestan para exigir el reconocimiento de su derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

La fecha fue proclamada en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe durante el taller sobre aborto en San Bernardo, Argentina con 200 participantes quienes declararon esta jornada de lucha por el aborto legal al reconocer que diariamente miles de mujeres pierden la vida en América Latina y el Caribe debido a abortos inseguros.

Desde entonces, cada año se convoca a marchar para exigir la legalización, seguridad y accesibilidad del aborto a nivel global, ya que aún existen lugares donde esta elección es considerada un delito y aún queda mucho camino por recorrer.

Archivo El Sol De León

Las calles se llenan de pañuelos verdes y se escuchan distintas consignas como "¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!", "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

¿En qué estados de México es legal el aborto?

Ciudad de México

Oaxaca

Baja California

Coahuila

Veracruz

Colima

Hidalgo

Guerrero

Baja California Sur

Sinaloa

Quintana Roo

Aguascalientes

En este septiembre del 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal en todo el país. Con esta decisión, la interrupción voluntaria del embarazo no será sancionada si se realiza en instituciones de salud bajo administración del gobierno federal.

Sin embargo, esto no anula de manera directa las leyes de los estados que todavía sancionan el aborto.