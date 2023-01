2023 será un año más violento e inseguro que 2022: Alcántara

Juan Miguel Alcantara Soria, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dijo que el compromiso del presidente López Obrador de incrementar los recursos federales a las policías municipales de proximidad y justicia física ha resultado una mentira y dijo que con ello se debilita la cadena de prevención de las violencias, por lo que es predecible que este 2023 sea más violento y más inseguro que los últimos cuatro años.





No destinan más recursos a policías municipales.





En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, señaló que además de que se avizora un incremento en el índice de homicidios dolosos y otros hechos delictivos dijo que también empeorará la percepción de inseguridad en Irapuato y en todo el país, ya que es un fenómeno que está golpeando a todas las regiones de México.



"Se confirma que la propuesta que hizo López Obrador al Senado en su estrategia de seguridad pública a nivel nacional no la va a cumplir, porque de manera expresa es este señalaba que para las policías de Proximidad y Justicia Física cómo le llamaban a su modelo se iban a incrementar los recursos federales para los municipios y eso ha resultado en una mentira y en el incumplimiento de la palabra dada y validada en el Senado, esto implica evidentemente debilitar el eslabón más importante en la cadena de prevención de las violencias y la delincuencia que es el del ámbito municipal y por supuesto es lógico predecir que 2023 será un año más violento y más inseguro que los últimos cuatro años que han sido los peores en los indicadores, incluyendo el de la percepción de inseguridad que se vive en el país y en dónde Irapuato no es la excepción".

Refirió que es evidente que al no existir fortalecimiento el ámbito de gobierno más próximo a la población cómo son las corporaciones municipales en el que se recarga la mayor parte de la prevención de las violencias y los delitos, lo más lógico es esperar no sólo más inseguridad sino que el temor de la ciudadanía por ser blanco de la delincuencia crecerá al mismo tiempo.



Manifestó que la Fiscalía General de la República no está realizando el trabajo que le corresponde de perseguir y combatir la delincuencia organizada y dijo que es por ello que los resultados han sido deficientes al no existir inversión, capacitación a las policías locales.





Avizoran 2023 violento e inseguro.



Dijo que con la inoperancia de las autoridades federales la delincuencia opera con total impunidad al saber que no existe una estrategia para contener la inseguridad y los hechos delictivos.



"Estamos viendo a una Fiscalía General de la República que no está haciendo nada y es la responsable de manera directa porque así lo establece la Constitución de perseguir a la delincuencia organizada, ya sea que esté en el narcotráfico, en la trata de personas, en el huachicol, en el tráfico de armas y eso es responsabilidad de la Fiscalía General de la República y se pueden ver sus nefastos resultados con los propios datos de cuántas carpetas de investigación concluyó, cuántas judicializó, cuántas órdenes de aprehensión tuvo, cuántas sentencias en materia de narcotráfico, de huachicol, de tráfico de armas y no hay ningún buen resultado".