10 Consejos para una Navidad Saludable: Disfruta sin Excesos

León, Gto. - “Con la llegada de la temporada navideña en México, es común que nos veamos tentados por una gran variedad de platillos deliciosos que forman parte de nuestras tradiciones culinarias. Sin embargo, es importante recordar la importancia de mantener una alimentación equilibrada y evitar excesos que puedan afectar nuestra salud.” Estefanía Sánchez nutrióloga de atletas profesionales te presenta 10 consejos para disfrutar de las festividades sin comprometer tu bienestar:

1. Planificación previa: “Antes de las festividades, planifica tus comidas y haz una lista de lo que deseas consumir. Establece porciones adecuadas y mantén un equilibrio en tu dieta.”

2. Hidratación: “Bebe suficiente agua durante el día para mantener la hidratación y ayudar a controlar el apetito antes de las comidas.”

3. Porciones controladas: “Al servirte, opta por porciones más pequeñas y evita llenar tu plato en exceso. Puedes repetir si aún tienes hambre.”

4. Variedad de alimentos: “Busca incluir una variedad de alimentos en tu plato, como ensaladas, verduras y proteínas magras, para obtener una gama de nutrientes.”

5. No te saltes comidas: “No omitas comidas previas a las festividades, esto solo te hará comer más durante la celebración.”

6. Moderación con el alcohol: “Si decides beber, hazlo con moderación y alterna con agua o bebidas sin alcohol.”

7. Masticar adecuadamente: “Come despacio y mastica bien tus alimentos, lo que te ayudará a sentirte satisfecho con menos cantidad.”

8. No te sientas obligado: “No te sientas presionado para comer más de lo que necesitas. Aprende a decir "no, gracias" de manera respetuosa si no deseas más comida.”

9. Actividad física: “Realiza actividad física regularmente para contrarrestar los excesos y mantener un equilibrio en tu salud.”

10. Cuida el descanso: “No subestimes la importancia del sueño. Descansar adecuadamente te ayudará a tomar decisiones más saludables y controlar el apetito.”

“Recuerda que las festividades navideñas se tratan de disfrutar en compañía de seres queridos. Siguiendo estos consejos, puedes mantener un equilibrio entre la tradición comelona y el bienestar de no amanecer sintiéndote mal por la noche anterior.” Concluyó Estefanía Sánchez.