Régimen Simplificado de Confianza, RESICO

Si eres de las personas que aún se encuentran en la informalidad, que utiliza cuentas “no fiscales” que ya vimos que no existen, que maneja todo en efectivo, aun con la inseguridad que se vive en nuestro país, y todo esto lo haces por no pagar altos impuestos, déjame decirte que estas en un error y que aparte de no cumplir tus obligaciones como ciudadano, estás corriendo demasiados riesgos innecesarios y estás autolimitando el crecimiento exponencial de tu negocio.

Vámonos por pasos, todo mexicano tiene por obligación de acuerdo con el artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución el contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De aquí deriva nuestra obligación de pagar impuestos.

Hoy en día existe un régimen de contribución llamado Régimen Simplificado de Confianza, mejor conocido como RESICO, el cual es un paraíso para las personas físicas que tengan ingresos hasta por 3.5 millones de pesos, ya que es benévolo en su tasa de interés, así como en la facilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales. Como todo en esta vida tiene sus requisitos y limitantes, para poder ser RESICO requieres lo siguiente:

Realizar alguna de las siguientes actividades; Actividades empresariales y profesionales (talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, cafeterías, cocinas económicas, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, misceláneas, minisúpers, escuelas, guarderías, ferreterías y refaccionarias, entre otras; así como, abogados, contadores y médicos, entre otras), Régimen de Incorporación Fiscal, Uso o goce de bienes inmuebles (arrendamiento) y Actividades Agrícolas, Ganaderas, Pesqueras o Silvícolas.

No ser socio, accionista o integrante de alguna persona moral.

No exceder de 3.5 millones de ingresos al año.

Que no perciban los ingresos por honorarios por ser consejeros, administradores, comisarios, gerentes generales o asimilados a salarios.

La mecánica es muy simple, si cumples con los requisitos antes señalados, la misma página del SAT te indicará si eres sujeto o no sujeto de ser contribuyente RESICO, ya que te encuentres registrado como RESICO debes por medio del mismo portal del SAT registrar mes a mes tus declaraciones de ISR e IVA, las cuales ya vienen precargadas con la información de los CFDI emitidos y recibidos, de esta manera se facilita considerablemente el poder cumplir con presentar tus declaraciones mensuales.

El cálculo de ISR es muy simple se tendrán precargadas las facturas que emitiste con método de pago PUE y por las que emitiste complementos de pagos, es decir, este régimen es en base al flujo de efectivo, lo que esté efectivamente cobrado es lo que se considerara para el pago del ISR, se suman todas estas facturas mencionadas y se paga mensualmente conforme a la siguiente tabla:

Hasta 25,000.00 se paga el 1% de ISR

Hasta 50,000.00 se paga el 1.10% de ISR

Hasta 83,333.33 se paga el 1.50% de ISR

Hasta 208,333.33 se paga el 2.00% de ISR

Hasta 3,500,000.00 se paga el 2.50% de ISR





Es decir, en un año por 3.5 millones de pesos, estarías pagando únicamente el 2.5%, en pesos son $87,500.00 de ISR, una cantidad mínima considerando que cualquier otra persona física tendría que pagar inclusive hasta un 35% de ISR.

Ahora ya lo sabes, si quieres entrar a la formalidad y a todos los beneficios de esta, puedes hacerlo por medio del RESICO pagando pocos impuestos y cumpliento con tus obligaciones como mexicano.





LCP. Franco Padilla Fuerte

Socio, Director en FP Corporativo.

francopadilla@fpcorporativo.com

@CPFRANCOPADILLA