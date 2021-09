¿Te construirás una vejez digna?

Para ti lector que iniciaste con un trabajo formal cotizando en el IMSS a partir de julio de 1997 debes de saber que nadie tiene el futuro asegurado, pero tú menos, y es por esto que debes de tener un plan estructurado y bien elaborado para poder formarte una vejez digna. Muchos estamos hoy en plena vida productiva en donde inclusive algunos tienen dos o tres trabajos y el dinero no alcanza, ahora imagínense cuando tengan una edad avanzada en la cual ya no puedan trabajar al mismo ritmo o de plano ya no los contraten en ningún lado ¿Qué van a hacer si no tienen una fuente de ingresos segura?

Lo primero que tienes que saber es que a partir de la promulgación de la Ley del IMSS en julio de 1997 cambio el sistema de pensiones, y ahora tenemos la AFORE, por lo cual es necesario que conozcas como funciona.

Para muchos mexicanos la AFORE es el primer contacto que se tiene con el sistema financiero. Cada mes se realiza una aportación tripartita obligada por Ley, un porcentaje por parte del trabajador, otro del patrón y otro y último por parte del Gobierno a la cuenta individual de tu AFORE, sumando un 6.5% de tu salario base de cotización, actualmente existe una modificación a ese porcentaje que gradualmente en ocho años llegara al 15% de aportación. Si tu plan es vivir tu vejez con lo que tengas en tu AFORE, te invito a que lo analices a conciencia, por lo pronto te informo que tendrás opciones una vez cumplidos los 60 o 65 para decidir qué hacer con el recurso que acumulaste en tu Afore:

· NO reuniste el mínimo de 750 semanas de cotización* podrás retirar el total de lo acumulado en tu cuenta de AFORE y no tendrás derecho a pensión alguna.

· Si reuniste al menos 750 semanas cotizadas* en el IMSS, pero no acumulaste una cantidad suficiente en tu AFORE, tendrás derecho a una pensión mínima garantizada de máximo 2.2 salarios mínimos. Lo que te dará para subsistir únicamente.

· Si reuniste al menos 750 semanas cotizadas* y acumulaste el suficiente dinero podrás realizar retiros programados de tu dinero a lo largo de tu vida o podrás contratar una aseguradora para que te entregue una renta vitalicia en donde al monto a recibir dependerá del dinero que tengas en tu cuenta de AFORE.

*Aumentaran 25 semanas llegando a 1,000 en 2031.

Si nos basamos en la numeraria actual en donde las AFORES son uno de los dos mayores patrimonios que tienen los mexicanos, donde el promedio de saldo en las cuentas individuales de AFORE es de $81,000.00 pesos y el 80% de los trabajadores ganan hasta 5 salarios mínimos, es un hecho y una realidad que muchos no lograran un retiro económicamente digno, por lo cual es necesario que hoy inicies con un plan alterno que asegure tu retiro.

Existen opciones con las que puedes lograr este plan como lo puede ser realizar aportaciones voluntarias a tu AFORE, seguir creciendo en tu carrera laboral para obtener mejores salarios para poder aumentar el dinero acumulado y de esa manera obtengas una mejor renta vitalicia, también puedes utilizar la diversidad de instrumentos de inversión que las instituciones bancarias o aseguradoras ofrecen como fondos para el retiro, inversiones a largo plazo etc., o invertir en la bolsa o en bienes inmuebles que te garanticen ingresos.

¡Piensa en tu futuro ya que nadie lo hará por ti!

LCP. Franco Padilla Fuerte

Socio, Director en FP Corporativo

francopadilla@fpcorporativo.com

@CPFRANCOPADILLA