Toscans llega al verano con reggaetón, afrobeat y pop

El productor musical Toscans se encuentra trabajando arduamente en nuevos temas en los géneros de reggaetón, afrobeat y pop, que lanzará durante este verano y principios de otoño.

Sobre sus proyectos a corto y largo plazo mencionó “un proyecto a largo plazo es llegar a hacer un disco de platino y oro, y colaborar con artistas grandes del panorama musical internacional”. “A corto plazo me gustaría tener más placements para artistas pegados y llegar a hacer mi primer millón de streams en este 2023”.

De los escenarios en donde le gustaría ofrecer un concierto, comentó que le encantaría tocar un día en el Wizink Center de Madrid. “A veces, pasando cerca del palacio deportivo me imagino tocar allí un día”.

Al hablar de sus inicios, platicó “empecé mi viaje en la música durante la secundaria, era muy tímido y solía aislarme de los demás, por esto fue víctima de bullying durante mi juventud, una vez un chico me golpeo tan fuerte que me quede paralizado y luego llevado a un hospital donde pasé seis meses sin moverme, durante ese tiempo me acuerdo que mi mamá me enseñaba videos en YouTube como de Gameplay y cosas que miras durante aquella edad”.

Continuó: “por debajo de uno de estos videos había uno que se llamaba ‘Como producir un tema como Martin Garrix en Fl Studio’, después de verlo empecé a ver tutoriales de cómo producir música, luego de recuperarme y salir del hospital comencé a utilizar mi computadora, una muy vieja y lenta, para empezar a producir mis primeras maquetas, mis maquetas no sonaban bien y por poco de tiempo deje la música, tras volver en el 2018 después haber terminado una relación con una chica, lo cual me motivo a ponerme en serio a producir y lograr mi sueño”.

El productor musical aseguró que el elemento más novedoso en su propuesta son los vocal chops que crea. “Mucha gente me ha dicho que le parece escuchar a ángeles y además las melodías que produzco con ellas son muy fáciles de acordar, estos chops me ayudan sobre todo en la composición de temas románticos”.

Para terminar habló su proceso creativo: “a mí me gusta trabajar solo, sin que nadie este conmigo en el estudio, cuando estoy solo produzco la mejor música, ya que no siento la presión de nadie que este ahí mirándome o juzgando lo que creo, me gusta usar mis experiencias de vida para crear mi música”.