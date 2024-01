Tina Galindo hizo del teatro su vida

Lo que más destacaba en Tina Galindo era su sonrisa. A pesar de tener un carácter fuerte y proyectarse en el trabajo como una mujer con decisiones firmes y enérgicas, en el rubro personal era todo lo contrario.

Así la recuerdan amigos, familiares y colegas, quienes tras enterarse de su deceso, describen a la productora como una mujer sencilla, risueña, bondadosa, siempre ofreciéndoles oportunidades a quienes lo necesitaran.

“Tina y yo fuimos muy amigos, trabajamos juntos muchas veces, desde luego siento ahorita un gran dolor, una ausencia impresionante. Debemos de tener por lo menos 45 años de amistad, de ser colegas y de haber vivido muchas cosas juntos, unas mejores, unas peores, pero tengo muy buenos recuerdos de ella y, sin lugar a duda, es una persona que vamos a extrañar todos en el teatro”, afirmó en entrevista, el productor de teatro Morris Gilbert.

Tina Galindo falleció la noche del lunes 29 de enero, a los 78 años, víctima de un paro respiratorio. De acuerdo con su hermana María Elena Galindo, la ejecutiva logró despedirse de sus seres queridos y pudo irse en paz.

“Le dio Covid hace un año y las secuelas de esta enfermedad le afectaron los pulmones y el pulmón derecho el lunes ya no le funcionaba y eso hizo que su corazón estuviera más agitado todo el tiempo y de repente se fue. Se fue tranquila, con una sonrisa en la boca, se fue maravillosamente bien”, expresó María Elena Galindo.

“Fue una gran mujer, no es porque sea mi hermana, pero fue una mujer que abrió puertas, ayudó a mucha gente, fue lo más generosa en todos los sentidos. Ayudó a muchos actores desde el principio y a los que veía que no iban a funcionar los orientaba a otra carrera. Tenía un carácter muy fuerte, pero porque no quería que la gente viera realmente lo que tenía adentro”, agregó la hermana de Galindo.

La productora sumó más de cinco décadas de trayectoria en el teatro, la televisión y en la representación de artistas.

Foto: Guillermo Perea / Cuartoscuro.com

Tina Galindo quiso ser actriz, pero pronto descubrió que ese no era su camino, así que se dedicó a la producción teatral. Su carrera comenzó en 1972 con la obra “El efecto de los rayos gama sobre las caléndulas”.

El teatro Blanquita, los teatros Telmex y el Teatro de los Insurgentes fueron algunos de los escenarios que pudieron alojar las obras de Galindo, entre las que destacan: La Novicia Rebelde, VIctor Victoria, Los locos Adams, Cock, Todo sobre mi madre, Juegos siniestros y Nadando con tiburones.

Su dedicación y pasión por el teatro la llevaron a ser la Directora de Televiteatros y Promovisión Mexicana en 1994. Dos años más tarde fue nombrada Vicepresidente de Representaciones Artísticas y Musicales para Grupo Televisa.

“Tina era una gran diplomática, tenía un don de gente muy impresionante, sabía conjuntar equipos importantes, hacer que todos funcionaran los unos con los otros y eso es básicamente la labor de un productor, hacer que los equipos funcionen para que las producciones puedan suceder, creo que entre muchos otros méritos este don y la forma de congratularse con las personas, era impresionante”, compartió Gilbert.

“ME SIENTO HUÉRFANA SIN ELLA”: DANIELA ROMO

Las amistades de Galindo eran muy duraderas. Con Gilbert fueron más de 40 años, al igual que con Daniela Romo a quien representó y guió en su carrera desde 1982.

La productora y la cantante compartieron muchos momentos importantes de sus vidas. Fotos: Isaac Esquivel / Daniel Augusto Cuartoscuro.com

“Nunca me alcanzará la vida para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por los que ella me indicó y todo lo que me regaló. Lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas, en la mente de muchos, especialmente en mí porque Tina es el ser que me dio el ser sin parirme. (Su muerte) es un vacío grandísimo en mi vida, me siento muy huérfana sin ella, ya no tengo a mi mamá, ni a Tina, pero las llevo en mí”, indicó la cantante de “Yo no te pido la luna”.

IMPULSO A LOS PRODUCTORES

La empresaria, que fue una mujer adelantada a su época al enfrentarse a un mundo rudo dominado por decisiones masculinas, fue a lo largo de su carrera un apoyo para otros productores, así lo reconocen Alejandro Gou y Sergio Gabriel, a quienes frecuentaba de manera constante.

“Yo soy productor gracias a Tina, sin haber producido aún nada, ella me abrió las puertas del teatro Insurgentes para presentar mi primera obra mi primera obra Filomena Marturano. A partir de ahí surgió una amistad que sería eterna, todas las semanas comía con ella, compartí una vida y si a alguien puedo agradecerle ser productor y respetar tanto al teatro es a Tina”, compartió Sergio Gabriel.

“Tina a parte de ser una gran productora fue una gran amiga mía, amiga de mi padre, nos agarraba como a sus hijos a Sergio Gabriel, Claudio Carrera y a mí, comíamos seguido con ella, era una tipaza, daba consejos, súper linda, súper dura en el trabajo, por eso hacía lo que hacía en grandes producciones. Deja un legado muy grande, unos zapatos muy grandes que llenar”, expresó en entrevista, el productor Alejandro Gou.

A finales de los noventa fue la directora del Teatro Insurgentes y en el 2000 fue la presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, A.C.

Amor, Dolor ¡Y lo que traía puesto! El curioso Incidente del Perro de Media Noche, Hello, Dolly! y recientemente Mamma Mia! Fueron algunas de las obras que completaron su trabajo.

En 2020, Galindo tuvo un accidente cerebrovascular que le ocasionó una parálisis facial parcial.

Sus restos fueron velados en privado en una residencia en Lomas de Chapultepec.