The Gathering ofrecerá show en León

León, Gto.- Siguen las buenas noticias para los amantes del metal en Guanajuato, el grupo considerado como pionero del metal gótico, ofrecerá tres conciertos en nuestro país: CDMX, Guadalajara y León, por lo que se espera una gran afluencia de fans de ciudades vecinas.

La banda anunció su regreso a México. Arrancarán gira en nuestro país, el próximo 17 de “AutoReverse: 30th Anniversary Tour”, es el nombre de la gira con la que celebran más de 30 años de existencia en la que repasarán los más grandes éxitos de su carrera.

Silje Wergeland (voz), René Rutten (guitarra), Hans Rutten (batería), Frank Boeijen (teclados) y Hugo Prinsen Geerligs (bajo) harán vibrar las instalaciones de Madeiras el próximo 16 de septiembre.

Con 12 álbumes producidos y una trayectoria excepcional, este quinteto se prepara para festejar un viaje a más de tres décadas, completamente en vivo y en directo con su público mexicano.

Esa noche presentarán su nuevo álbum: “Beautiful Distortion”, y también sonarán éxitos como "Heroes for Ghosts", "On Most Surfaces", "Walking hour", "All you are", "Meltdown", "Leaves" y muchas más.

Para su show en León se espera gran afluencia de fans de Irapuato, Salamanca, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro.

Esta gira marca el regreso a los escenarios latinoamericanos la incluyen los países de México, Colombia, Bolivia, Chile y Brasil, con la que celebrarán sus tres décadas de vida artística, un tour que estaba programado inicialmente para septiembre de 2020 pero tuvo que ser cancelado por la pandemia.

Este concierto se suma a las presentaciones de Epica, Calavera Conspiracy, Hanson, Dave Evans y Joe Wyman, ex integrantes de AC/DC y Scorpions; que se unieron para realizar una gira “íntima” en la que por primera vez visitaron la ciudad de León, Guanajuato.