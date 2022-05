Epica cierra con broche de oro su gira en México, en el Foro del Lago en León[FOTOS]

León, Gto. Llegó el día para uno de los conciertos más esperados del año y una fecha histórica para los fans del metal que recibieron por primera vez en tierras leonesas a la banda originaria de países bajos: Epica, que cerró la noche del sábado su extensa gira por México con un espectacular concierto en el Foro del Lago, recinto que recibió fans no sólo de León, sino de ciudades vecinas como Irapuato, Salamanca y Aguascalientes.

Fotos: Cortesía | Iván Badillo | Cantodea Prods

Simone Simons (voz), Mark Jansen (coros, guitarra), Coen Janssen (teclado y sintetizador), Isaac Delahaye (guitarra), Ariën van Weesenbeek (batería) y Rob van der Loo (bajo) se "echaron al público a la bolsa" desde que hicieron su aparición en el escenario en punto de las 9:15 de la noche.

El show inició su espectacular viaje sonoro con "Alpha", "Abyss of time" y "Sensorium".

Fotos: Cortesía | Iván Badillo | Cantodea Prods

El carisma y talento de Simons, combinado con las veloces y potentes guitarras, sintetizadoras, bajo y batería, envolvieron al público en todo momento.

El momento "inesperado" de la noche ocurrió cuando, en plena interpretación, la correa que detenía el sintetizador de Coen Janssen se rompió, por lo que debió recoger su instrumento del piso y cambiar rápidamente el accesorio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al ser la última fecha de su tour por nuestro país, los músicos se mostraron muy platicadores, complacientes y efusivos; agradecieron el apoyo de su staff, de los fans y de los promotores del show, Cantodea Prods.

Fotos: Cortesía | Iván Badillo | Cantodea Prods

La música siguió con "Skeleton key", "Sancta terra", "Cry for the moon", "Omega" y "Code for life", canciones que provocaron auténtica euforia entre los asistentes.

➡ Concierto de Epica: Se presenta por primera vez en León y brindará con su propia marca de mezcal

El cierre del concierto, que tuvo como telonero al grupo británico NeonFly, llegó con "Beyond the matrix" y "Consign to Oblivion".

Antes de irse al camerino los integrantes de Epica arrojaron toallas, botellas de agua, baquetas y plumillas de guitarra al público, y se acercaron brevemente con la gente para chocar "los puños" y tomarse fotos, las últimas de esta gira en México.