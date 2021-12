Supersticiones y rituales para fin de año

León, Gto.- Viajes, encontrar el amor, dinero, prosperidad, buena suerte y abundancia es lo que la mayoría de las personas buscan al iniciar el Nuevo Año, es por ello que los rituales se hacen presentes cada “nochevieja” con la esperanza de iniciar con el pie derecho.

La llegada de un nuevo año tiene diversos significados, es un momento de reflexión; lo cierto es que no pueden faltar las supersticiones y rituales que año con año se repiten y según la creencia de cada persona, determinan cómo se iniciará y finalizará.

A Continuación te dejamos una selección de supersticiones y rituales típicos que se realizan la noche del 31 de diciembre.

El brindis

Un brindis con champán a medianoche con familiares y amigos atrae la felicidad. Sin embargo, algunas personas colocan anillos de oro para atraer el dinero.

Ropa interior rojo

El color rojo hace referencia al amor, pasión, energía y está asociado con la sensualidad, y portar ropa en color rojo es uno de los rituales de fin de año más comunes que hace referencia a lo antes mencionado.

Uvas

Es una tradición española que en México se adoptó y consta de comprar 12 uvas y en al filo de las 12:00 horas con cada campanada se acostumbra a comer y pedir un deseo. Para este ritual se recomienda ya tener elaborada una lista de peticiones y por supuesto, tener bastante cuidado para no atragantarte.

Maletas

Si lo que buscas es viajar, se cree que para poder realizar este propósito deberás preparar una maleta como si fueras a salir de viaje, este ritual se hace también alrededor de la media noche y tendrás que salir a la calle y dar un pequeño recorrido.

Comer lentejas

Para recibir el Nuevo Año con abundancia, riqueza y dinero, las familias incluyen en su menú un plato de lentejas.

Barrer

Barrer enérgicamente hacia la dirección de la puerta principal simboliza expulsar las malas vibras, penas y negatividad.

Ropa Nueva

Se cree que ponerte aunque sea una prenda nueva, traerá un año lleno de “estrenos”.

Billete en zapatos

Dicen que colocar un billete en el interior de tu zapato traerá riqueza a tu hogar.

Despensa y carteras llenas

Dejar el frigorífico, la despensa y billetera llena significa que atraerás la abundancia todo el año.

También existen otros tipos de rituales para atraer suerte, dinero y amor en año nuevo así como purificar el alma. El Feng Shui cuenta con sus propios rituales y aquí te dejamos algunos.

Dejare ir todas las energías

Para iniciar con nuevas energía, se creé que se debe abrir todas las puertas y ventanas del hogar la noche del 31 de diciembre para que se vaya “Lo viejo y venga lo nuevo”.

También se recomienda una buena limpieza de la casa en general, desde closets hasta desempolvar cada rincón, saca lo que no utilizas, tira lo descompuesto y regala la ropa que no uses con la finalidad de atraer abundancia.

Si quieres recibir buenas noticias este 2022, procura que lo primero que pruebes sea algo dulce.

Una buena iluminación en la entrada de tu casa atraerá oportunidades.

Para atraer el dinero, se cree que en el tapete de la entrada de tu casa tendrás que pegar nueve monedas o colocarlas en un tazón en la entrada del hogar.

También hay rituales que no deberías hacer porque según las creencias son de mal augurio.

Llorar

Nuestros antepasados creían que llorar en Nochevieja y el día de Año Nuevo significa malas noticias.

Comer Pollo

Se tiene la creencia que comer pollo durante la cena de Año Nuevo indica retroceso, ya que rasca la tierra con sus patas hacía atrás.

Dejar deudas pendientes

Se recomienda no dejar deudas pendientes y sin resolver ya que el próximo año será un ciclo conflictivo.