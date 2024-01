Se dejan cautivar por "El Príncipe del Acordeón"

León, GTO. - Con tributos a Marco Antonio Solís y Vicente Fernández, Remmy Valenzuela regaló a sus fans una noche llena de romanticismo y sentimiento en el Palenque de la Feria de León.

La anterior presentación de Remmy Valenzuela en la Feria de León se remonta al año 2022, cuando se presentó en el Teatro del Pueblo en la Velaria de la Feria, este domingo volvió a la ciudad de la piel y el calzado, para deleitar a sus seguidores en una velada de música regional.

Encargado de la variedad musical de la tercera noche de feria en el también llamado Centro de Espectáculos CEFEL, el originario de Guasave, Sinaloa brindó con sus fans, con botella en mano y los invitó a que lo acompañarán a bailar y a cantar con él en el redondel.

"Mi princesa", "Jardín Olvidado"; "Caricias Clandestinas", "Se va muriendo mi alma"; "Mentí"; La novena maravilla", entre otro otros éxitos fueron coreados de principio a fin por los fans de Remmy.

SE DEJAN CONSENTIR

Aunque el llamado Centro de Espectáculos no se llenó en su totalidad este domingo, los asistentes y el cantante no se desanimaron, y disfrutaron de una inigualable velada donde el sonido del acordeón, el romanticismo y la banda no faltaron. Los seguidores de Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, nombre completo del artista, se desvivieron en aplausos y le brindaron al interprete flores, botellas, cartas y hasta sombreros.

Entre las canciones, el también compositor del género regional mexicano se acercó a sus fans para firmar autógrafos y tomarse la fotografía del recuerdo de esta que es su primera presentación de 2024.