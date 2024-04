Sandra Itzel dedicará su energía a la música tras su participación en “MasterChef Celebrity”

Esta semana Sandra Itzel vivió emociones encontradas, por un lado, estrenó “Cuando me miras”, como coautora e intérprete, y por otro, fue la sexta eliminada del reality show culinario “MasterChef Celebrity”.

“Seguiré explotando como solista y compositora a Sandra Itzel, me enfocaré en la música y en la conducción de televisión, hay un proyecto que se lanzará en junio. Para ser honesta, dejaré de lado los realities por mi salud mental y emocional. Actualmente estoy pasando por un momento difícil en mi vida”, comentó en entrevista con El Sol de México.

“No olvidaré que fui criticada por hablar de mi abuela o defender mis raíces al haber nacido en Hidalgo. Fui motivo de burla y crítica, se me atacó porque lloraba y sé que no tiene nada de malo sacar lo que uno trae adentro”, agregó quien recientemente ha enfrentado públicamente problemas con su ex pareja, Adrián di Monte.

“Al estar en un reality eres blanco de críticas fuertes, sin bases pero con mofa. Hay críticas buenas que reconfortan el corazón y las malas se te clavan como espinas y duelen en su momento y más cuando uno está vulnerable y a mí en este momento todo lo negativo en mi persona me duele”.

Reconoció que tras su experiencia en este reality, aprendió no sólo de cocina, sino emocionalmente. “A saber cómo manejarme, cómo expresar mis sentimientos y no abrirme tan fácil. El mundo actualmente no está preparado para conocer personas llenas de amor, bondadosas y transparentes, está lleno de odio, de intolerancia, de frialdad”, lamentó.