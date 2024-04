Rodrigo y Gabriela celebran velada de cuerdas y rock

Rodrigo y Gabriela se presentaron en el Auditorio BB esta noche. Armados con una guitarra eléctrica y una acústica, respectivamente, ofrecieron un show de casi hora y media.

“Hola, buenas noches. Gracias por venir, siento que los conozco a todos”, expresó la instrumentista, mientras el público gritaba repetidamente su nombre.

“Gracias por apoyar nuestra música instrumental, saben que ya llevamos muchos años en esto, ahora venimos acá a presentar este nuevo disco llamado “In between thoughts, a new world””, agregó.

La escenografía se componía de un paisaje nocturno. En el fondo del escenario se observaba una manta decorada con una colina, que era iluminada por una luna rojiza.

La agrupación siguió su show con temas como “True nature”, “Descending to nowhere”, “Broken rage” y “Finding myself leads me to you”, todas pertenecientes a su más reciente álbum.

El público no dejaba de aplaudir, y entre la multitud se escuchaban comentarios de personas que aplaudían su técnica y habilidades para tocar la guitarra. Los músicos se movían por todo el escenario, y constantemente dirigían sonrisas a sus fans.

La agrupación fundada en el 2000 celebró que con este show regresaron a la Ciudad de México después de varios años de ausencia. “Saben que por desgracia no tocamos muy seguido en nuestra ciudad, la última vez fue cuando pasó lo de la pandemia”, dijo Rodrigo.

“Y antes de eso hace nueve años. Para nosotros tocar aquí no sólo es la emoción de estar en casa, sino ver a una familia que no tiene chance de vernos tan seguido. Primero quiero darles las gracias por estos años de apoyo, aunque no estemos aquí presentes”, agregó el artista.

Temas como “Diablo rojo”, “Hanuman” y “Tamacun” conformaron la recta final del show. “Muchas gracias por acompañarnos”, se despidió Gabriela.