Regina Tiscareño vuelve inmortal su voz con el doblaje

La actriz, modelo, cantante y bailarina de 19 años Regina Tiscareño quien primero incursionó en el modelaje trabajando en comerciales y para catálogos, siempre quiso tomar clases de ballet, pero su familia no le las podía pagar en ese momento, así que ingresó al CEA de Televisa a clases de baile a los 5 años y desde ese momento supo que era lo que más amaba en el mundo.

“Empecé a hacer novelas, y mi primer protagónico lo hice a los 7 años”. “Estuve en grupos musicales y siempre amé cantar, pero cuando entré a “La Voz Kids 2017” supe que los escenarios eran mi lugar feliz y un modo de liberación para mí”. “Fui bailarina de Juan Gabriel en una de sus giras, he hecho teatro musical y clásico, más series, novelas, y hasta tuve mi propio programa de radio”. “Lo último que he realizado es doblaje, y lo amo demasiado, ya que he podido unir las cosas que me apasionan como actuar y cantar al mismo tiempo, además de volver inmortal mi voz con los personajes que doblo”.

De los retos que ha tenido que enfrentar y cuál le ha servido como un trampolín para tu carrera, Regina Tiscareño expuso “me he tenido que adaptar e ir aprendiendo muchas disciplinas para competir conmigo misma y crecer personal y profesionalmente en el proceso”. “La gente es cada vez más talentosa y hay que estarse continuamente preparando para estar a la altura”.

Regina Tiscareño manifestó que ama todas las disciplinas y agradece todo lo que me han dado a lo largo de su carrera, pero la actuación y la música son las cosas que más la apasionan porque la dejan experimentar más allá de la regla, ya que es su propio estilo el que se ve reflejado.

Regina Tiscareño aclaró que con sus redes sociales busca que la gente vea que es real, con sus defectos y virtudes, pero principalmente dirigirse a quienes quieran realizar lo que ella hace, que vean que los sueños sí se cumplen con dedicación y mucho trabajo. Y con su música proyectar libertad de cantar, de bailar y de vivir la vida.

Al hablar de qué es lo que la inspiran, Regina Tiscareño explicó “mi inspiración siempre fue el mundo Disney, desde chiquita tenía muy claro que quería llegar a ser parte de algo así de grande, la magia de sus series, películas, canciones, etc., siempre han sido mi cosa favorita”. “Una persona que indirectamente me inspiró a hacer todo lo que hago ahora fue mi abuela materna, ella falleció poco antes de que yo naciera, pero es la persona más artística, movida y fabulosa de la que he escuchado”.

Sobre que escenario sería un sueño pisar, Regina Tiscareño contestó “para mí era un sueño pisar el Auditorio Nacional, y ahora parece un sueño que ya haya pasado y con sold out, supongo que ahora me gustaría tener uno sola, o llenar igual un estadio enorme”.

Regina Tiscareño platicó que de los artistas con los que le encantaría colaborar, a los cuales también admira mucho por su música y lo que proyectan como artistas, serían: Morat, Camilo, Danny Ocean, Lasso, Danna Paola, Aitana.

Con su experiencia en el medio artístico, Regina Tiscareño les aconsejo a los jóvenes que están iniciando que se preparen todo lo que puedan, analicen, estudien y aprendan de todos los que sean sus inspiraciones. “Tarda tiempo lograr algo, pero no quitar el dedo del renglón los va a ayudar a hacer realidad sus metas”.

Regina Tiscareño declaró que en este momento lo que más disfruta de su carrera es poder llegar a tanta gente, “que me escriban de tantos lugares y conocer personas tan lindas en mi camino”. “Disfruto poder vivir de lo que amo hacer”.

De sus proyectos a corto y largo plazo, Regina Tiscareño dijo “me encantaría volver a sacar música, lo dejé un tiempo por la pandemia, pero extraño mucho dar conciertos y cantar en frente de un público”. “Estoy creando mucho contenido en TikTok, YouTube y espero que en el 2023 me pueda enfocar a crear con mejor calidad y en más cantidad para todos mis seguidores”.

Para concluir, Regina Tiscareño determinó que entre sus metas le encantaría en un futuro hacer cine, “de las ramas de la actuación es la única que me falta y amaría experimentarlo”. “Igual me encantaría protagonizar alguna serie de Netflix o Disney, hacer muchos conciertos y que mucha gente me conozca por mi arte”.