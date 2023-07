Regina Righi te lleva de la mano al éxito

Convencida de que todos pueden hacer de su imagen una marca, la consultora de imagen estratégica aprovecha las tecnologías para apoyar a emprendedores a potencializar sus marcas.

En entrevista la joven mexicana, creadora de Time Haking, Know How y fundadora de "Emprende tu imagen", ha logrado que cientos de personas puedan crecer y emprender con una base sólida en su negocio.

Asegura que su imagen abrirá las puertas que buscan para hacer crecer su negocio.

Regina Righi, quien hizo de su nombre una marca es la fundadora de RR Academy, empresa con más de 500 alumnos y se especializa en apoyar a personas a construir su imagen, posicionarse y venderse con su audiencia mediante entrenamientos de marca personal, imagen pública, comunicación y negocios digitales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Regina Righi (@reginarighi)

Los cursos que ofrece son online y algunos presenciales, a más de 300 personas, siendo una de las principales asesoras de las pequeñas empresas digitales en México.

Regina asevera en la importancia de que el emprendedor debe estar comprometido con la idea de su negocio y sobre todo, impactar al público.

La consultora de imagen dijo que el que los emprendedores cuenten con las herramientas y estrategias pueden lograr posicionar su imagen y alcanzar el éxito.

Con el Time Hacking ayudará con la organización y gestión de tiempo y enfocarse en lo realmente importante para alcanzar sus objetivos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Regina Righi (@reginarighi)

Otro de los cursos How Know es el entrenamiento que te permitirá crear todo un modelo de negocio escalable a través de una marca patrimonial.

Dijo que este gran movimiento surge porque hay personas que ya saben el “qué”,pero aún no conocen el “cómo”. Saben que quieren seguir su pasión, emprender, pero no saben cómo ni cuáles son las bases para no quedarse en el camino.

Además cuenta con su podcast donde escucharás temas como Valentía, Auto compasión, Identidad, El éxito de un negocio y muchos más.

Regina Righi con más de 10 años de experiencia en la consultoría de imagen, su especialidad es ayudar a emprendedores, figuras pública o líderes de opinión a monetizar su conocimiento de forma replicable por medio de una marca patrimonial.

También es creadora de “Emprende tu imagen” una comunidad de 10 mil emprendedores que están aprendiendo a monetizar su conocimiento y a construir sus sueños y negocios a partir de su imagen.

En los últimos años se ha dedicado a dar conferencias y capacitaciones en asuntos de emprendimiento, imagen, negocios y reputación digital a grandes empresas.