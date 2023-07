¿Qué le falló al Tecate Bajío? Esto opinan los especialistas

León, Gto.- (OEM, INFORMEX).- Como su nombre lo dice el festival musical Tecate Bajío, se creó pensado en unir a todo el público del Bajío, principalmente de los diferentes municipios de Guanajuato, Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes y Morelia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Con el respaldo de Ocesa, catalogada como una de las tres promotoras más importantes de América Latina. Realizan 23 festivales al año, reúnen a los fanáticos del rock, el pop, el heavy metal, el reggaetón y música electrónica, en jornadas cuidadosamente planificadas para detonar sus emociones y cumplir sus expectativas.

Aún no podemos superar lo increíble que estuvo @TecateBajio🤯💚✨



Artistas que dejaron el alma en el escenario e hicieron vibrar a todo #León 😊🙌



Ya nos urge la edición 2023 😉🎤🎶 pic.twitter.com/ZfTIMI64Mn — ETICKET (@eticket) November 8, 2022

Primera edición 2018

Desde 2018 se comenzó a escribir la historia de Tecate Bajío, con lo mejor del talento nacional e internacional reunido en un solo lugar.

Te puede interesar: Se armó en grande el Tecate Bajío

Mega producción

Dos escenarios equipados con la mejor producción y tecnología en audio, iluminación y video, activaciones de los patrocinadores con áreas de descanso, food trucks con una gran variedad de platillos; y para aquellos que deseaban vivir la experiencia festivalera en otro nivel, se instaló zona Comfort Pass y Citibanamex Plus, con beneficios como un carril de acceso rápido al festival, pit lateral y plataforma elevada con vista a los escenarios, zonas de recarga, baños VIP, food trucks exclusivos y acceso libre a toda la diversión de la zona general.

Tecate Bajío, vio la luz por primera vez el sábado 15 de diciembre y aglutinó a más de 20 mil personas que escucharon a bandas como Zoé, Capital Cities, Caifanes, DLD, Los Claxons, Enjambre, El Gran Silencio, Barco, entre otros, debido a la gran respuesta se auguraba un exitoso y duradero festival.

Segunda edición 2019

En el segundo año no se escatimó en talento Café Tacvba, Los Amigos Invisibles, Los Auténticos Decadentes, Porter, Juanes y la banda estadounidense Warpaint, fue el elenco principal. Por temas de logística se recorrió un mes, para el sábado 23 de noviembre, nuevamente en el Autódromo de León.

Tercera edición 2021

La tercera es la vencida, el 4 de diciembre de 2021, se convocó al público para disfrutar de las presentaciones de Bizarrap, Caligaris, Guaynaa, Miami Horror, Molotov, Mon Laferte, Javier Blake, Los Mesoneros, Silverio, Snow tha Product, la Casa Comedy con las presentaciones de los más importantes standuperos de la escena, con una respuesta casi aceptable más de 12 mil personas.

Cuarta edición 2022

El año pasado anunciaron estar de regreso, después de la pandemia “hagamos de nuestra cuarta edición una experiencia de primer nivel en un festival de calidad que llegó para quedarse”, así dieron a conocer su cuarta edición.

Se realizó el 5 de noviembre en el Autódromo de León con un elenco bastante atractivo: Aterciopelados, Beta, Bratty, Carla Morrison, Chucho Rivas, Los Estrambóticos, Fobia, Kenia Os, Little Jesus, Mcklopedia, Neptuna, Panteón Rococó, Los Pericos, Plastilina Mosh, The Rasmus, S7n, The Cardigans, Zoé.

Nos encanta vivir en el Bajío. 🌵⚡#TecateBajío pic.twitter.com/IluLDNrLus — Tecate Bajío (@TecateBajio) July 4, 2023

¿Qué le faltó a Tecate Bajío?

Una fuente de la agencia acceso total opinó que de entrada fue sorpresa para todos; tanto para fans, como para quienes estan involucrados en la industria del entretenimiento.

La edición del Tecate Bajío post pandemia fue difícil de levantar. Por lógica muchas industrias y eventos tuvieron que empezar desde cero, y la inercia exitosa que tenía el festival desde sus inicios se cortó, señaló.

La edición del año pasado retomó esa fuerza y el elenco estuvo al nivel de un festival de esa magnitud, que nuevamente el Tecate estaba despegando y recuperando el nivel con el que inició.

Su cancelación puede deberse a muchos factores, que solamente los organizadores saben “pero visto desde afuera, podría ser un tema de que no lograron cerrar un elenco fuerte y vieron riesgoso realizarlo sin un par de artistas estelares internacionales. Otra opción podría ser que llegue una franquicia de festival que los organizadores también tengan en otras ciudades para darle algo nuevo a la plaza. Lo cierto es que sí se deja un hueco porque a nivel de festival musical, era el más grande que había”, finalizó.

Para Jesús Rodríguez, director de una revista digital especializada en entretenimiento cree, que fue más por el lado de finanzas de crear un festival de esa magnitud en León, tiene costos muy grandes entre todo lo que se requiere para dos escenarios, el talento, transporte, hoteles y demás.

“Sinceramente creo que el festival nos quedó grande en León, sí es una ciudad importante, pero el público no está suficiente maduro para este tipo de festivales”, agregó que el Autódromo de León era el escenario perfecto para el festival, pero se encuentra en la orilla de la ciudad, para muchos posibles asistentes, la distancia era un problema, la ida y la venida sobretodo en la noche, además del elenco que no lograba de convencer.