Paquita la del Barrio y la Santanera se reúnen en el Auditorio Nacional

Paquita la del Barrio volverá a pisar el Auditorio Nacional, de la mano de la Sonora Santanera de Carlos Colorado, dentro del marco de la gira titulada Juntos, la última parada, que se presentará el próximo 9 de septiembre.

En conferencia de prensa, la agrupación señaló que para ellos es un honor compartir con la cantante, pues les permite también mantener viva la música que ha conquistado al público desde hace casi siete décadas.

"Es un sentimiento increíble, al final estamos compartiendo música. No sólo hablamos de cinco o seis años, sino de muchos, y que se ha convertido en una tradición musical. Son más de 68 años, esperarán los temas más emblemáticos de la Sonora", expresó Eleazar, vocalista de la Sonora Santanera.

Por su parte, Gilberto Navarrete, el director del grupo subrayó que desde el año pasado habían intentado unirse en un show, pero sus respectivos compromisos laborales se lo habían impedido, por lo que hoy se sienten profundamente honrados de haber concretado esa fecha.

GOZA DE BUENA SALUD

Aunque con respuestas escuetas, Paquita la del Barrio habló de su estado de salud, asegurando que no va al doctor, pero se encuentra en buena forma y lista para cantar.

"Sigo más viva. No hay doctores, estoy buscando por mi lado, me están dando masajes. Ahí la llevo", respondió, sin especificar cuáles son las enfermedades que la han afectado recientemente.

Sobre el repertorio que presentará esa noche, se limitó a decir que se conformará por "muchas canciones y muchos recuerdos, esperamos que se diviertan".

Al brindar declaraciones tan cortas sobre el show, la cantante terminó dando consejos de amor para las mujeres, resaltando que no es fácil detectar a un "inútil", por lo que es mejor disfrutar de la pareja que tienen

Recomendó quedarse con su pareja, “si están bien, la mujer debe fijarse en eso, problemas tenemos todos, se debe ser honesto. Yo viví 31 años con mi esposo, peleando, con celos, pero vivimos. Le doy un consejo a la mujer, no agarren su ruta, el hombre es el hombre".

DEFIENDE A YAHRITZA Y SU ESENCIA

Al ser cuestionada sobre la ola de críticas que recibió el grupo Yahritza y su Esencia, luego de haber expresado que no les gusta la comida mexicana, Paquita pidió al público no ser tan crueles con ellos, pues simplemente cometieron un error como cualquier persona.

"No ven a quién lastiman, todos tenemos problemas y la regamos. Ustedes (el grupo) adelante, nomás no lo vuelvan a hacer. Se les pasó las palabras, y nosotros tenemos que perdonarlos. Espero que el público me apoye en esto", finalizó.